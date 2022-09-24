Секрети виживання: як у Фінляндії жителі справляються із сильними морозами

Мешканці Фінляндії століттями справлялися із морозами

Фінська зима не є українською — температури в -20 градусів у цій країні вважаються звичайними для зимового сезону. Іноді стовпчик термометра може опуститися до -40 за Цельсієм, а північних частинах понад місяць не встає сонце. У такому суворому кліматі фіни не лише адаптувалися, а й зберігають активність завдяки неочевидним секретам життя.

"Телеграф" зібрав основні рекомендації для гарної зими у Фінляндії — від самоутеплення до контролю за здоров’ям. Багато хто з них актуальний і в Україні.

Теплий одяг — як носити і з чого має бути зроблено

Щоб не опинитися в морозилці, вийшовши у "відкритий космос" фінській зиму, потрібно одягати кілька шарів одягу. Це стосується і ніг — зверху кальсонів або нижніх штанів обов’язково надягають вітро та вологозахисні. Також використовують щільні важкі пальта.

Фіни воліють натуральні матеріали — шерсть мериноса, альпаку, яка, мохер, овчину. У тому числі і для нижнього шару. Як місцеві жителі, так і досвідчені туристи країною радять уникати бавовни навіть у піддіванні під основний одяг. Він утримує вологу та не ізолює від холоду. Рекомендується три основні шари – шар з тонкої вовни близько до шкіри, теплий щільний середній шар типу вовняного светра та куртка. Модель краще вибирати довше, щоб закривала нижню частину тіла, хоча б частково. Важливою характеристикою є вітрозахисність. Вона актуальна і для теплих штанів, які носять фіни поверх.

Фінська зима може зробити сюрпризи

Тримайте руки, голову та ноги в теплі та сухості

Вибір правильних шкарпеток дуже важливий. Якщо вони намокають, не відводять вологу або погано сидять, це може призвести до замерзання та мозолів. Бавовняні не підходять, вважають фіни і віддають перевагу шерсті, акрилу або їх суміші. Взуття рекомендують брати на розмір більше, щоб ногам було вільно та поміщалися товсті шкарпетки.

Не менш важливими є щільні шапка і рукавички. Місцеві жителі часто носять аксесуари з натуральної оленячої шкіри – вони допомагали виживати жителям Лапландії задовго до винаходу централізованого опалення та пуховиків.

Зими у Фінляндії красиві, але снігові та морозні

Зимове здоров’я

Крім хандри, що виникає у жителів Фінляндії через довгу зиму, є й низка проблем, які актуальні скрізь, де температура опускається нижче нуля. Місцеві радять використовувати протисонцевий крем та окуляри у разі яскравого сонця, а також використовувати бальзам для губ та лосьйон для рук, щоб запобігти їх обвітрюванню та пересиханню шкіри. У серйозних випадках мороз і вітер здатні призвести до неприємних наслідків у вигляді висипу та почервоніння або навіть обмороження.

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