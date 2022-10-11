Утепление без отопления: как согреть свое жилье зимой

Есть множество способов, даже при отсутствии специальных строительных материалов

Эта зима обещает быть очень тяжелой из-за серьезных энергетических проблем, поэтому украинцы начали заранее к ней готовиться. В частности, нужно понимать, что из-за войны могут быть ситуации, когда не будет даже отопления, поэтому даже к такому нужно подготовиться и точно знать, как действовать, чтобы тепло задержалось в доме или квартире как можно дольше.

О самых простых способах сообщил консультант по вопросам финансирования энергоэффективных мероприятий Николай Ильинов. Все это можно сделать без помощи других.

Слив воды из систем отопления

В системе не должно быть никакой воды, если централизованное отопление еще не запущено, и его не будут готовить. Проверить, точно ли в системе нет воды можно, если обратиться к представителям компании, отвечающей за отопление в вашем доме.

Если в вашем доме или квартире индивидуальное отопление, воду обязательно нужно слить. Это важно сделать до первых морозов, потому что иначе трубы могут лопнуть.

Утепление окон

Для максимальной сохранности тепла, лучше закрывать окна листами ДВП, ДСП или OСП. Также можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной не менее 3 см. В самом худшем случае окна можно забить даже килимами.

В солнечную погоду окна лучше открывать, чтобы не удерживать влагу. Когда станет холоднее, влага создаст только проблемы. Деревянные окна следует подготовить к зиме поролоновыми или резиновыми уплотнителями.

Утепление дверей

Если у вас только металлическая дверь, выхода тепла не избежать. Если имеется декоративное наружное покрытие, снимите его и положите внутрь минеральную вату.

Также можно поставить дополнительную дверь. Лишняя прослойка удержит значительную часть тепла.

Уровень влаги

Следует как можно чаще следить за уровнем влаги внутри дома или квартиры. Когда нет отопления, диваны, кровати, ковры и другие вещи, сделанные из ткани, поглощают влагу.

На пол можно класть матрасы или ковры. Однако, следует делать это, если есть возможность выносить их на улицу в солнечную погоду по крайней мере раз в неделю.

Проверка стен

Стены могут страдать от взрывов, не только окна. Через трещины может проходить холод и выдувать все тепло.

В таком случае отличным решением станет монтажная строительная пена. Среднего баллона пены хватить на 80-100 дыр в зависимости от размера, а главное, это очень быстро и просто в использовании.

Проверка дымовых каналов

Для качественного проветривания зимой нужно заранее проверить дымовые каналы. Если есть возможность вызвать специалистов в случае отсутствия сквозняка, лучше это сделать. В противном случае можно попытаться прочистить каналы самостоятельно.

Влага делать помещение холоднее. Так что если устранить проблемы с дымовыми каналами, воздух будет более сухим и даже при температуре +10 градусов внутри будет не так холодно.

Подготовка к повреждению крыши

Это в основном касается тех, кто проживает в частном секторе, в том числе граждан, живущих вблизи линии фронта. Следует подготовить толстую плотную пленку, которой можно прикрыть крышу, если ее заденет снаряд.

Лучшим вариантом является брезент. Он сможет оградить от дождя, ветра и снега. Можно использовать материал наружной рекламы, который уже не нужен владельцу.

Быт

Следует продумать свой быт. Можно закупить туристическое снаряжение. Например, приобретите туристическую плитку, которую можно использовать не только на улице. С пола можно убрать ковры и положить туда металлический лист и поставить печку. Одной плиты может хватить в месяц даже для всей семьи.

Спать лучше на туристическом каремате. Из-за влажности в мебели могут завестись вредители. Кроме того, подойти может спальный мешок.

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть 5 отличных напитков для согрева зимой. Каждый из них достаточно легко приготовить самостоятельно.