Секреты выживания: как в Финляндии жители справляются с сильными морозами

Жители Финляндии веками справлялись с морозами

Финская зима не чета украинской — температуры в -20 градусов в этой стране считаются обычными для зимнего сезона. Иногда столбик термометра может опуститься до -40 по Цельсию, а в северных частях больше месяца не встает солнце. В таком суровом климате финны не только адаптировались, но и сохраняют активность благодаря неочевидным секретам образа жизни.

"Телеграф" собрал основные рекомендации для хорошей зимы в Финляндии — от самоутепления до контроля за здоровьем. Многие из них актуальны и в Украине.

Теплая одежда — как носить и из чего должна быть сделана

Чтобы не очутиться в морозилке выйдя в "открытый космос" финской зиму нужно одевать несколько слоев одежды. Это касается и ног — сверху кальсонов или нижних штанов обязательно надевают ветро и влагозащитные. Также используют плотные тяжелые пальто.

Фины предпочитают натуральные материалы — шерсть мериноса, альпаку, яка, мохер, овчину. В том числе и для самого нижнего слоя. Как местные жители, так и опытные туристы по стране советуют избегать хлопка даже в поддеве под основную одежду. Он удерживает влагу и не изолирует от холода. Рекомендуется три основных слоя — слой из тонкой шерсти близко к коже, теплый плотный средний слой типа шерстяного свитера и куртка. Модель лучше выбирать подлиннее, чтобы закрывала нижнюю часть тела, хотя бы частично. Важной характеристикой является ветрозащитность. Она актуальна и для теплых штанов, которые финны носят поверх.

Финская зима может преподнести сюрпризы

Держите руки, голову и ноги в тепле и сухости

Выбор правильных носков очень важен. Если они намокают, не отводят влагу или плохо сидят, это может привести к замерзанию и мозолям. Хлопковые не подходят, считают финны и предпочитают шерсть, акрил или их смесь. Обувь рекомендуют брать на размер больше, чтобы ногам было свободно и помещались толстые носки.

Не менее важны плотные шапка и перчатки. Местные жители часто носят аксессуары из натуральной оленьей кожи — они помогали выживать жителям Лапландии задолго до изобретения централизованного отопления и пуховиков.

Зимы в Финляндии красивы, но снежны и морозны

Зимнее здоровье

Кроме хандры, возникающей у жителей Финляндии из-за долгой зимы, есть и ряд проблем, которые актуальны везде, где температура опускается ниже нуля. Местные советуют использовать солнцезащитный крем и очки в случае яркого солнца, а также использовать бальзам для губ и лосьон для рук, чтобы предотвратить их обветривание и пересыхание кожи. В серьезных случаях мороз и ветер способны привести к неприятным последствиям в виде сыпи и покраснений или даже обморожений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие секреты обогрева используют в Канаде и Японии. В последней во многих домах нет централизованного отопления.