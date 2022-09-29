Сохранить тепло в квартире в холода легко: 5 лайфхаков

Перед утеплением квартиры стоит провести тепловизионное обследование здания

Ближайшая зима станет самой тяжелой в истории Украины из-за полномасштабного вторжения рф и потенциальных ударов оккупантов по критической инфраструктуре украинских городов во время холодов. Поэтому стоит подготовиться к зиме основательно.

Первое, что нужно сделать, это оценить куда уходит тепло из квартиры или дома, сообщает thepage. Теплопотери часто незаметны невооруженным глазом, поэтому стоит провести полное тепловизионное обследование.

В стандартном доме источником теплопотерь являются окна, стены, двери, а также пространство общего пользования. Кроме того, тепло уходит через некачественные двери и окна в подъездах, через подвал и крышу.

Анализ теплопотерь в здании

Шаг 1. Заменить окна и двери в квартире

Специалисты считают, что в первую очередь следует заменить окна и двери в квартирах. Старые деревянные окна следует заменить на металлопластиковые, причем стоит выбирать двухкамерные. Кроме того, желательно, чтобы на стекле было энергосберегающее напыление, что позволит окну сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Шаг 2. Заменить окна и двери в подъезде

Замена окон в подъезде на металлопластиковые поможет сохранить тепло. Тоже касается и входной двери, качество которой напрямую влияет на температуру в подъезде. Эксперты добавляют, что к входной двери стоит добавить тамбур.

Шаг 3. Проверка вентиляции

Вентиляция также напрямую влияет на температуру в квартире. Установка рекуперативной системы вентиляции позволит избежать теплопотерь. Рекуператоры – это конструкции вентиляционного типа, основным звеном которых является теплообменник. Главная задача подобного аппарата состоит в возврате тепловой энергии, утерянной через систему вентиляции. Таким образом, летом в помещение не попадает горячий воздух, а зимой – холодный

Шаг 4. Проверка подвала и последних этажей

Теплый воздух поднимается вверх и уходит из квартиры, если потолок плохо утеплен. Похожая ситуация обстоит и с подвалом.

Шаг 5. Утепление стен

Стены являются главными источниками теплопотери дома, доля которых доходит до 40%.

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