Сохранить тепло в квартире в холода легко: 5 лайфхаков
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Перед утеплением квартиры стоит провести тепловизионное обследование здания
Ближайшая зима станет самой тяжелой в истории Украины из-за полномасштабного вторжения рф и потенциальных ударов оккупантов по критической инфраструктуре украинских городов во время холодов. Поэтому стоит подготовиться к зиме основательно.
Первое, что нужно сделать, это оценить куда уходит тепло из квартиры или дома, сообщает thepage. Теплопотери часто незаметны невооруженным глазом, поэтому стоит провести полное тепловизионное обследование.
В стандартном доме источником теплопотерь являются окна, стены, двери, а также пространство общего пользования. Кроме того, тепло уходит через некачественные двери и окна в подъездах, через подвал и крышу.
Шаг 1. Заменить окна и двери в квартире
Специалисты считают, что в первую очередь следует заменить окна и двери в квартирах. Старые деревянные окна следует заменить на металлопластиковые, причем стоит выбирать двухкамерные. Кроме того, желательно, чтобы на стекле было энергосберегающее напыление, что позволит окну сохранять тепло зимой и прохладу летом.
Шаг 2. Заменить окна и двери в подъезде
Замена окон в подъезде на металлопластиковые поможет сохранить тепло. Тоже касается и входной двери, качество которой напрямую влияет на температуру в подъезде. Эксперты добавляют, что к входной двери стоит добавить тамбур.
Шаг 3. Проверка вентиляции
Вентиляция также напрямую влияет на температуру в квартире. Установка рекуперативной системы вентиляции позволит избежать теплопотерь. Рекуператоры – это конструкции вентиляционного типа, основным звеном которых является теплообменник. Главная задача подобного аппарата состоит в возврате тепловой энергии, утерянной через систему вентиляции. Таким образом, летом в помещение не попадает горячий воздух, а зимой – холодный
Шаг 4. Проверка подвала и последних этажей
Теплый воздух поднимается вверх и уходит из квартиры, если потолок плохо утеплен. Похожая ситуация обстоит и с подвалом.
Шаг 5. Утепление стен
Стены являются главными источниками теплопотери дома, доля которых доходит до 40%.
Ранее "Телеграф" сообщал, как проверить окна на продувание. Кроме того, мы рассказывали, что нужно сделать с батареями перед включением отопления.