Утепление жилья минеральной ватой: топ-6 советов на зиму

Утепление минеральной ватой возможно как снаружи, так и внутри

Зима будет сложной — об этом говорят большинство экспертов и даже украинское правительство. Метеорологи отмечают, что зима будет достаточно теплой, но не будет сильно отличаться от предыдущей. Так что готовиться к ней следует заранее. Среди надежных путей утепления дома – минеральная вата. Ею можно утеплять и снаружи, и внутри дома.

Утепление минватой снаружи

Способы утепления минеральной ватой зависят от материала, из которого построен дом и какое состояние имеют стены:

"Колодезное" — минвату размещают между стеной и облицовкой из кирпича, бетона и т.д.

Каркасный, сухой, вентилируемый методы — могут подойти для любого типа стен, а также их состояния. Плиты укладываются плотно в каркас из металла. Они крепятся с помощью дюбелей-зонтов и клея. Однако остается пространство, через которое проходит воздух, что делает этот способ менее надежным.

Мокрое – к стене прикладывают минеральную вату, фиксируют клеевым раствором и дюбелями. Покрытие должно стать однородным – без отверстий и швов. Его толщина не менее 15 см. Такой метод идеально подходит для стен из пеноблоков, газоблоков или кирпичей.

Утепление минватой изнутри

Утеплить дом минеральной ватой внутри дома можно следующими способами:

Каркасный метод – к стене следует надежно закрепить металлические или деревянные рейки на расстоянии от стены 50-100 мм, а между этой конструкцией уложить вату. После этой процедуры поверх рельсов накладывается гипсокартон и обрабатывается.

На скобах — лучше всего подойдет для пенобетонных и деревянных стен. Закрепляются крепежные скобы П-формы и поверх них натягивается вата полосами, плотно приложив друг к другу. В результате материал должен лечь "гармошкой".

Цокольный карниз – этот метод является одним из самых простых. С помощью дюбелей цокольный карниз крепится к стене снизу, а сверху укладывается вата. Ее также можно закрепить дюбелями, или клеем.

Если все сделать правильно и по инструкциям, то зимой в доме станет гораздо теплее, а счета за отопление станут гораздо меньше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, утеплить дом можно не только стекловатой — пенопласт, пеноплекс, эковата и минвата являются действенными способами против зимних холодов.