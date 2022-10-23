Як швидко і недорого утеплити вікна в будинку: є два нехитрі способи

Лайфхаки з утеплення вікон дуже виручать у сезон похолодання

Перед настанням холодів подбайте про те, щоб ваш будинок добре зберігав тепло. Окрему увагу приділіть вікнам. Перевірити, чи проходять через ваші вікна протяги, допоможе лайфхак зі свічкою. Ізолювати вікно можна навіть за допомогою підручних засобів.

Є два простих, швидких та дешевих лайфхаки, які допоможуть утеплити вікна в будинку напередодні зими. Вони не вимагають великих витрат і зусиль. Звичайно, ці хитрощі навряд чи врятують вас від холоду, якщо ваші вікна дуже старі та встановлені неякісно, але поліпшити ситуацію з тепловтратами точно можуть.

Ви можете цього не усвідомлювати, але тріщини та щілини у ваших вікнах і голі шибки є головними винуватцями порушення ідеального домашнього клімату. Влітку близько 70% прямого світла надходять через вікна до будинку і не дають йому охолоджуватися. Так само взимку 30% тепла вашого будинку втрачається через вікна. Це змушує котел працювати більше, що призводить до високих витрат на електроенергію. А якщо у вас не автономне опалення, то в кімнатах буде просто "мінус".

Якщо вам потрібен найпростіший спосіб утеплення вікон у будинку, то є досить прості лайфхаки. Напевно, у вас вдома завалялася пухирчаста плівка. Що потрібно зробити:

Візьміть лист плівки, виріжте його за розміром вікна. Тепер окропіть її водою. Це полегшить приклеювання до скла. Нарешті, заклейте кути листа скотчем.

Утеплення вікна пухирчастою плівкою

На жаль, це не допоможе, якщо ви любите стояти біля вікна, щоб насолодитися зовні. Також майте на увазі, що цей метод не такий ефективний, як використання належних ізоляційних матеріалів під час встановлення вікон.

Другий лайфхак: щоб заповнити щілини, тріщини та дірки навколо вікон, ви також можете використати лак для нігтів. Нанесіть кілька шарів лаку для нігтів прямо на щілини і зачекайте, поки він висохне. Хоча це простий прийом, майте на увазі, що це не постійне рішення. Лак для нігтів закриє дірки лише на кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з конденсатом та пліснявою на вікнах. А також ми писали, як утеплити пластикові вікна своїми руками і що знадобиться для дерев’яних вікон, щоб запобігти протягам.