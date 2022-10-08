Утеплення стін та фасаду будинку пінопластом: переваги та технологія

Виконання робіт з утеплення будинку можна проводити без тривалої професійної підготовки

У пошуках засобів для утеплення будинку чи квартири перед настанням "зими без опалення" деякі українці розглядають різні технології, і одна з них – використання пінопласту.

Причиною на користь вибору пінопласту (пінополістиролу) є оптимальне співвідношення ціни і теплотехнічних характеристик, пише спеціалізований ресурс у мережі.

Так, крім високої енергоефективності, пінопласт має ще низку переваг:

у нього чудова звукоізоляція;

матеріал створює низьке навантаження на несучі конструкції;

він має водовідштовхувальні властивості та стійкий до утворення плісняви, грибка.

Крім того, пінопласт придатний для експлуатації в широкому температурному діапазоні, він підходить для облицювання поверхні з різних матеріалів і дозволяє виконувати монтаж з ранньої весни до пізньої осені.

Утеплення стін пінопластом

До того ж, технологія утеплення стін пінопластом досить проста.

Спочатку потрібно зайнятися обробкою поверхні стін, які планується утеплити. Їх потрібно очистити від нальоту, бруду, плям та грибка. Далі закладаємо всі тріщини і щілини. Після вирівнювання поверхня обробляється ґрунтовкою глибокого проникнення. Наступний етап – кріплення стартового профілю на стіни, що вже підсохли. Він запобігає зміщенню пінопласту, утримуючи його на місці. Кріпиться на профіль дюбелями, а на дерев’яних стінах його можна зафіксувати шурупами.

Потім наклеюють пінопласт. Поверхня стіни має бути намазана клеєм – так само, як і стики між листами матеріалу. Під час виконання робіт листи пінопласту розрізаються ножем.

Після цього потрібно почекати близько трьох діб, щоб клей підсохнув, після чого пінопласт потрібно додатково закріпити спеціальними дюбелями, що мають форму парасольок. Найбільш ефективний спосіб такого кріплення тоді, коли дюбелі розташовані по кутах та в центрі листа. Довжина дюбеля обчислюється так: до товщини пінопласту додати 1 см і ще 4-5 см у стіну.

Роботи по утепленню стін пінопластом

Потім пінопласт покривають шаром ґрунту, поверх якого наноситься шар штукатурки. У цей шар обов’язково вдавлюють скловолокнисту сітку.

Для захисту кутів будівлі використовується армований куточок. Зверху на сітку наносять клей, потім штукатурку.

Проведення всіх робіт відповідно до технології може гарантувати довговічність додаткового покриття будинку, а також вищу температуру протягом усього зимового сезону.

Нагадаємо, що багато в чому температура в будинку залежить від того, чи утеплена в ньому підлога.