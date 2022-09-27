Утеплення вхідних дверей перед холодами: на що звернути увагу у першу чергу

Двері — це друге джерело тепловтрат у квартирі чи будинку

Підготовка до опалювального сезону в Україні йде повним ходом — при цьому готується як влада, так і самі українці. Дехто поспішає заклеїти вікна чи займається утепленням стін. Не буде зайвим звернути увагу й на утеплення вхідних дверей. Як стверджують фахівці, через них йде 10-15% тепловтрат. А якщо конструкція ще й з металу, то відсоток буде вищим.

"Телеграф" зібрав прості поради щодо утеплення дверей, які допоможуть зекономити витрати на опалення.

Як утеплити вхідні двері перед опалювальним сезоном

Перш за все треба перевірити щільність прилягання дверей до дверної коробки. Огляньте, чи немає щілин, а у випадку їх виявлення краще за все скористатися монтажною піною, або спеціальними щілинними рейками чи ущільнювачами.

Окремо варто звернути увагу на щілину під дверима — через неї йде найбільше тепла. Владнати це питання можна за допомогою рейки зі щіткою, яка кріпиться шурупами до лицьової частини дверей. Або можна використати ущільнювачі, які клеяться самостійно — їх проблема лише у тому, що змінювати треба щосезону.

Якщо фінанси дозволяють, то встановіть подвійні двері. Металеві ззовні будуть слугувати для захисту, а внутрішні відповідатимуть за тепло і звукоізоляцію у квартирі.

Не забувайте й про утеплення дверей на сходовому майданчику або принаймні не лінуйтеся їх закривати. Можна також встановити механізм, який закриватиме двері самостійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим краще утеплити балкон і як це правильно зробити. Також ми писали, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі.