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Утеплення вхідних дверей перед холодами: на що звернути увагу у першу чергу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Монтажна піна у цьому питанні також може знадобитися Новина оновлена 27 вересня 2022, 18:45
Монтажна піна у цьому питанні також може знадобитися

Двері — це друге джерело тепловтрат у квартирі чи будинку

Підготовка до опалювального сезону в Україні йде повним ходом — при цьому готується як влада, так і самі українці. Дехто поспішає заклеїти вікна чи займається утепленням стін. Не буде зайвим звернути увагу й на утеплення вхідних дверей. Як стверджують фахівці, через них йде 10-15% тепловтрат. А якщо конструкція ще й з металу, то відсоток буде вищим.

"Телеграф" зібрав прості поради щодо утеплення дверей, які допоможуть зекономити витрати на опалення.

Як утеплити вхідні двері перед опалювальним сезоном

  • Перш за все треба перевірити щільність прилягання дверей до дверної коробки. Огляньте, чи немає щілин, а у випадку їх виявлення краще за все скористатися монтажною піною, або спеціальними щілинними рейками чи ущільнювачами.
  • Окремо варто звернути увагу на щілину під дверима — через неї йде найбільше тепла. Владнати це питання можна за допомогою рейки зі щіткою, яка кріпиться шурупами до лицьової частини дверей. Або можна використати ущільнювачі, які клеяться самостійно — їх проблема лише у тому, що змінювати треба щосезону.
  • Якщо фінанси дозволяють, то встановіть подвійні двері. Металеві ззовні будуть слугувати для захисту, а внутрішні відповідатимуть за тепло і звукоізоляцію у квартирі.
  • Не забувайте й про утеплення дверей на сходовому майданчику або принаймні не лінуйтеся їх закривати. Можна також встановити механізм, який закриватиме двері самостійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим краще утеплити балкон і як це правильно зробити. Також ми писали, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі.

Теги:
#Опалювальний сезон #Лайфхак #Утеплення житла #Поради #Вхідні двері