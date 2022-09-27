Утеплення вхідних дверей перед холодами: на що звернути увагу у першу чергу
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Двері — це друге джерело тепловтрат у квартирі чи будинку
Підготовка до опалювального сезону в Україні йде повним ходом — при цьому готується як влада, так і самі українці. Дехто поспішає заклеїти вікна чи займається утепленням стін. Не буде зайвим звернути увагу й на утеплення вхідних дверей. Як стверджують фахівці, через них йде 10-15% тепловтрат. А якщо конструкція ще й з металу, то відсоток буде вищим.
"Телеграф" зібрав прості поради щодо утеплення дверей, які допоможуть зекономити витрати на опалення.
Як утеплити вхідні двері перед опалювальним сезоном
- Перш за все треба перевірити щільність прилягання дверей до дверної коробки. Огляньте, чи немає щілин, а у випадку їх виявлення краще за все скористатися монтажною піною, або спеціальними щілинними рейками чи ущільнювачами.
- Окремо варто звернути увагу на щілину під дверима — через неї йде найбільше тепла. Владнати це питання можна за допомогою рейки зі щіткою, яка кріпиться шурупами до лицьової частини дверей. Або можна використати ущільнювачі, які клеяться самостійно — їх проблема лише у тому, що змінювати треба щосезону.
- Якщо фінанси дозволяють, то встановіть подвійні двері. Металеві ззовні будуть слугувати для захисту, а внутрішні відповідатимуть за тепло і звукоізоляцію у квартирі.
- Не забувайте й про утеплення дверей на сходовому майданчику або принаймні не лінуйтеся їх закривати. Можна також встановити механізм, який закриватиме двері самостійно.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чим краще утеплити балкон і як це правильно зробити. Також ми писали, яка єдина річ може допомогти вам уникнути зайвих тепловтрат у будинку чи квартирі.