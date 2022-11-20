Провокации на границах, производство "шахедов" в рф и неприятный прогноз по войне: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на воскресенье, 20 ноября, обошлась без тревог и казалась столь спокойной, насколько это возможно в условиях полномасштабной войны с россией. Однако есть несколько волнующих новостей не с поля боя.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо.

Ермак vs. Буданов

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что завершить развязанную россией войну до конца весны следующего года Украине вряд ли удастся.

"Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — заявил Ермак.

Напомним, что о вероятности завершения войны весной говорил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов и замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Провокации на границах

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории российской федерации и республики Беларусь, сообщает Генштаб ВСУ.

Также продолжаются обстрелы и другие провокационные действия на территории Белгородской области рф.

В рф начнут производить свои "шахеды"

Иран и россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории, об этом узнали разведки США и других стран, пишет The Washington Post.

Чиновники на условиях анонимности рассказали, что иранцы и россияне быстро продвигаются в передаче компонентов, что позволит начать производство сотен беспилотников в течение нескольких месяцев.

Что там с отключениями?

По сообщению НЭК "Укрэнерго", в воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может измениться в лучшую сторону — если не будет обстрелов, то уже через несколько дней энергосистема усилится, рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Между тем, отключения могут постичь не только Украину, — в ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями света. Все из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения. Немцев готовят к тому, что зимой будут блекауты.

рф не удастся втянуть НАТО в войну

Российское вторжение в Украину чревато не только для Европы, но и "разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность", однако НАТО является оборонным альянсом, который не представляет никакой угрозы для россии и не стремится к конфронтации с этой страной.

"Не делайте ошибочных выводов: нас не втянут в войну путина, но мы будем стоять рядом с Украиной, когда она борется, чтобы защитить себя. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Сколько уже жертв войны в Украине

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной агрессии рф 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей, более 11 тысяч гражданских получили ранения, заявил генпрокурор Андрей Костин.

Заметим, что это лишь официальные и подтвержденные данные, реальное количество жертв может быть гораздо больше.

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