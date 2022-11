"Миру - так": литовці придбали для України ще один морський дрон із промовистим для росіян ім'ям

Закінчилося фінансування ще одного безпілотника з Литви

Литовці, які днями зібрали гроші на морський дрон для України, купили вже другий апарат. Для нього, як і для першого, вони підібрали промовисте ім'я "PEACE Да". Крім того, йде збір і на третій дрон, на який уже зібрано 40 тисяч доларів.

Відповідну інформацію на своїй офіційній сторінці у соцмережі у суботу, 19 листопада, повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України, аби допомогти їй у протистоянні збройній агресії росії.

За його словами, нова назва придбаного дрону означає "Скажи так миру". На цей дрон литовці зібрали 250 тисяч доларів.

Окрім того, для України вже встигли зібрати ще 40 тисяч "зелених" на третій морський безпілотник, який отримає промовисту назву "Герцог світу", тобто "PEACE Дюк".

"Литовці горять. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да". І вже маємо 40 тисяч євро на третій "Duke of Peace" ("PEACE Дюк"). Це буде найкраще тріо з 3 тенорів", — написав журналіст.

