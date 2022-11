"Миру — да": литовцы приобрели для Украины еще один морской дрон с красноречивым для россиян именем

Закончилось финансирование еще одного беспилотника из Литвы

Литовцы, собравшие на днях деньги на морской дрон для Украины, купили уже второй аппарат. Для него, как и для первого, они подобрали красноречивое имя "PEACE Да". Кроме того, идет сбор и на третий дрон, на который уже собрано 40 тысяч долларов.

Соответствующую информацию на своей официальной странице в соцсети в субботу, 19 ноября, сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас, ранее собиравший средства на дрон Bayraktar для Украины, чтобы помочь ей в противостоянии вооруженной агрессии россии.

По его словам, новое название приобретенного дрона означает "Скажи да миру". На этот дрон литовцы собрали 250 тысяч долларов.

Кроме того, для Украины уже успели собрать еще 40 тысяч "зеленых" на третий морской беспилотник, который получит красноречивое название "Герцог мира", то есть "PEACE Дюк".

"Литовцы горят. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием Yes to peace или PEACE Да. И уже имеем 40 тысяч евро на третий Duke of Peace" (PEACE Дюк"). Это будет лучшее трио из 3 теноров", — написал журналист.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что развертывание белорусского фронта в войне против Украины российским властям нужно для того, чтобы оттянуть использование ядерного оружия.