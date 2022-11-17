"Байрактара" мало: литовцы собрали на морской дрон для Украины и придумали ему жесткое имя

Дрон обошелся литовцам в 250 000 долларов

Литовцы в очередной раз помогают украинским военным новым оружием. На сей раз они купили для Украины морской дрон. Деньги для его приобретения собирали неравнодушные граждане Литвы.

Речь идет о морском беспилотнике, купленном Литвой для нашей страны. Его стоимость составила 250 000 долларов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

По его словам, после покупки дрона было открыто голосование за его название. Стоит отметить, что литовцы весьма оригинально назвали беспилотник.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", — говорится в сообщении.

Также он сообщил, что сейчас продолжаются финансирования еще одного беспилотника из Литвы.

Напомним, летом литовский журналист объявил на своем канале в YouTube запустил о сборе средств на покупку беспилотника "Байрактар ТБ-2" для Украины. Необходимая сумма была собрана неравнодушными людьми всего за три дня. Отметим, что речь идет о 5 млн евро.