Ударні дрони росії безпорадні — про що говорить поява іранських дронів-камікадзе в Україні

Покупкою іранських дронів усі Росії визнали важливу річ

В останні дні окупанти все частіше застосовують іранські дрони-камікадзе марки "Shahed", тому другий день поспіль ними була атакована Одеса. Баражуючі боєприпаси виробництва Ірану, отримані Росії в серпні, стали сьогодні найнебезпечнішим ворогом для ЗСУ, удари якого спрямовуються на важливі цілі.

Але радість, яку цей факт викликає у окупантів, веде на другий план провал Росії з її розробкою та виробництвом власних дронів-камікадзе, які виявилися абсолютно неефективними в умовах реальної сучасної війни.

Так, у 2019 році в Росії з’явився барражуючий боєприпас "Ланцет" із заявленою швидкістю польоту в 110 км/год, час польоту в 30-40 хвилин, залежно від версії, вага бойової частини в 1-3 кг і загальна вага в 5- 12 кілограмів. На той момент він вважався найновішим і найсучаснішим в армії окупантів.

За показниками російський безпілотник найсильніше був схожим на американський дрон-камікадзе Switchblade 300 і 600, але при цьому російський аналог не мав супутникової системи навігації і запускався з катапульти.

Таким чином "нове досягнення" російського ВПК поступався показникам американської зброї, яка постачається Україні.

Вперше "Ланцет-3" був застосований в Росії в Сирії, і досвід був визнаний успішним. У війні з Україною "Ланцети" були застосовані влітку і відразу почали збиватися ЗСУ, а останки досліджуватися.

Інший ударний дрон — "Куб-БЛА", самими окупантами вважається старішим у порівнянні з "Ланцетом" і застосовувався в основному навесні, і часто невдало, оскільки міг вражати лише великі нерухомі цілі на зразок будівель.

У результаті окупанти судомно шукають способи посилити свою ударну складову безпілотної авіації, одним із кроків чого стала закупівля іранських дронів. Також є інформація про спроби доопрацювання БПЛА "Сапсан" з розвідувального в ударний, його нинішній варіант здатний перебувати в повітрі до 4 годин і працювати на дальності до 70 км.

Але навіть з урахуванням масованого застосування іранських БПЛА "Shahed" ЗСУ все частіше їх збивають, за один день по кілька одиниць. Тим часом у самому Ірані тривають масові протести.