Ізраїль може завадити росії отримати іранські ракети: у рф вже складнощі

Ізраїль надіслав до Москви ноту протесту

Ізраїль поставив ультиматум Ірану, який останнім часом забезпечує постачання зброї для росії. Якщо Тегеран розпочне постачання балістичних ракет для російської армії, в Україну відправляться високоточні балістичні ракети від Ізраїлю. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі в Бахрейні, передає медіакорпорація "Кан".

Чи мав на увазі представник Радбезу ракети ізраїльського виробництва, не уточнюється, але на думку більшості аналітиків, йшлося саме про цей вид озброєння.

Посилаючись на інформацію "Кан" та джерело в дипломатичних колах, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест щодо використання російською армією в Україні іранських дронів. Нота була передана заступнику голови мід росії михайлу богданову.

Нагадаємо, що інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, з’явилася в середині жовтня. Обидві ці моделі вважаються ракетами класу "земля-земля" з дальністю поразки в 300 і 700 кілометрів відповідно.

Раніше ми писали, що в росії можуть почати виробляти іранські дрони після передачі креслень від Ірану, але для старту може знадобитися час.

Також ми писали, які наслідки можуть чекати на Тегеран з боку України у разі передачі балістичних ракет і дронів москві.