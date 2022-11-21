Израиль может помешать россии получить иранские ракеты: у рф уже сложности

Израиль отправил в москву ноту протеста

Израиль поставил ультиматум Ирану, который в последнее время обеспечивает поставки оружия для россии. Если Тегеран начнет поставки баллистических ракет для российской армии, в Украину отправятся высокоточные баллистические ракеты от Израиля. Об этом заявил глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне, передает медиакорпорация "Кан".

Имел ли ввиду представитель Совбеза ракеты израильского производства, не уточняется, но по мнению большинства аналитиков, речь шла именно об этом виде вооружения.

Ссылаясь на информацию "Кан" и источник в дипломатических кругах, Министерство иностранных дел Израиля выразил протест по поводу использования российской армией в Украине иранских дронов. Нота была передана замглаве мид рф михаилу богданову.

Напомним, что информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar появилась в средине октября. Обе эти модели представляют собой ракеты класса "земля-земля" с дальностью поражения в 300 и 700 километров соответственно.

Ранее мы писали, что в россии могут начать производить иранские дроны после передачи чертежей от Ирана, но для старта может понадобится время.

Также мы писали, какие последствия могут ждать Тегеран со стороны Украины в случае передачи баллистических ракет и дронов москве.