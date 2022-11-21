Иранские дроны в россии: сколько нужно для начала производства

россия пытается нарастить армию беспилотников

В россии могут начать производить иранские дроны после передачи чертежей от Ирана, но развернуть производство не так просто и быстро. Речь идет про месяцы.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что даже на то, чтобы развернуть работу уже там, где есть мощности и оборудование, требуется время. На запуск производства потребуются месяцы. Он также добавил, что процесс может затянуться, если кто-то захочет на этом "дополнительно подзаработать".

Передача чертежей дронов — попытка Ирана не получить новые санкции за удары по Украине их оборудованием. Но стадия войны такова, что количество дронов наращивается. В россии есть и свои дроны, как ударные, так и разведывательные. В частности используют барражирующий боеприпас "Ланцет" — их применение осенью резко выросло в сравнении с летом. Россияне применяют его против танков и гаубиц, людей, но броню танка он не пробивает, а эффективность поражения других целей низкая. Дрон достаточно свежий — 2019 года, но его успешно вытеснили по активности использования иранские беспилотники.