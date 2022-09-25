Ударные дроны рф бесполезны – о чем говорит появление иранских дронов-камикадзе в Украине

Покупкой иранских дронов вс рф признали важную вещь

В последние дни оккупанты все чаще применяют иранские дроны-камикадзе марки "Shahed", так второй день подряд ими была атакована Одесса. Барражирующие боеприпасы производства Ирана, полученные рф в августе, стали сегодня самым опасным врагом для ВСУ, удары который направляются на важные цели.

Но радость которую этот факт вызывает у оккупантов уводит на второй план провал рф с ее разработкой и производством собственных дронов-камикадзе, которые оказались абсолютно неэффективны в условиях реальной современной войны.

Так, в 2019 году у рф появился барражирующий боеприпас "Ланцет" с заявленной скоростью полета в 110 км/ч, время полета в 30-40 минут, в зависимости от версии, вес боевой части в 1-3 кг и общий вес в 5-12 килограммов. На тот момент он считался самым новым и современным в армии оккупантов.

По показателям российский беспилотник сильнее всего походил на американский дрон-камикадзе Switchblade 300 и 600, но при этом российский аналог не имел спутниковой системы навигации и запускался с катапульты.

Таким образом "новейшее достижение" российского ВПК уступал показателям американского оружия, поставляемого Украине.

Впервые "Ланцет-3" был применен вс рф в Сирии, и опыт был признан успешным. В войне с Украиной "Ланцеты" были применены летом и тут же начали сбиваться ВСУ, а останки исследоваться.

Другой ударный дрон – "Куб-БЛА", самими оккупантами считается более старым в сравнении с "Ланцетом" и применялся в основном весной, и часто неудачно, поскольку мог поражать только большие неподвижные цели вроде зданий.

В итоге оккупанты судорожно ищут способы усилить свою ударную составляющую беспилотной авиации, одним из шагов чего стала закупка иранских дронов. Также имеется информация о попытках доработки БПЛА "Сапсан" из разведывательного в ударный, его нынешний вариант способен находиться в воздухе до 4 часов и работать на дальности до 70 км.

Но даже с учетом массированного применения иранских БПЛА "Shahed" ВСУ все чаще их сбивают, за один день по нескольку единиц. Тем временем в самом Иране продолжаются массовые протесты.