Иранские дроны могут начать производить в россии: СМИ узнали детали и сроки

Иранские дроны в россии раньше только красили, а вскорости, вероятно, смогут и производить

Во время визита в Иран в начале ноября россия договорилась с Ираном о запуске производства дронов на территории россии. Страны продвигаются к передаче проектов и компонентов, что позволит начать производство в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает The Washington Post. Ссылаясь на данные разведки США и других стран, решение производстве форсировалось с обеих сторон. Если у россии будет своя сборочная линия, это значительно увеличит ее запасы недорогих, но разрушительных систем вооружений, отмечает издание.

Для Ирана договоренности несут экономические и политические выгоды, они могут считать, что новые санкции их не коснутся, если беспилотники будут собираться в россии. The Washington Post цитирует официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриэнн Уотсон, которая отметила, что ложь не поможет Ирану и россии скрыть факты: "Тегеран помогает убивать украинских мирных жителей, поставляя оружие и помогая россии в ее операции", — она также добавила, что США продолжат оказывать помощь в сфере безопасности, включая системы ПВО.

Как отмечают в отчете Института изучения войны, сотрудничество россии и Ирана в этом вопросе, как и в отношении ракет, может позволить российским силам поддерживать кампанию против украинской энергетики в течение более длительного времени. Также это предполагает, что у россии есть обходные пути, чтобы достать микрочипы, необходимые для программирования беспилотников, которые она планирует производить.

Ранее "Телеграф" рассказывал про то, что Иран продолжает поддерживать россию и на международном уровне, в частности — был против резолюции ООН по репарациям Украине. Также эксперты считают, что россии удалось согласовать передачу ракет из Ирана, поскольку самостоятельное производство ограничено из-за нехватки технологий.