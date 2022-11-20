Россияне похвастались своими дронами-камикадзе: что не так с их заявлениями

Оккупанты хвастаются чоередным супероружием, но вновь врут

На фоне усиливающихся успехов украинского ПВО в борьбе с вражескими воздушными целями и иранскими дронами "Shahed" российская пропаганда все чаще стала превозносить "успехи" собственных барражирующих боеприпасов "Ланцет".

Так, как утверждают российские Телеграмм-каналы, их применение осенью резко выросло в сравнении с летом – с 13 октября были распространены 65 видео использования "Ланцетов" против 6 летом.

Правда, по привычке российская пропаганда не смогла устоять перед тем, чтобы не манипулировать статистикой, которая, к тому же, явно неполная:

в рф опубликовали данные о 71 факте успешного использования "Ланцета", при этом нет никаких данных о всех случаях его использования, из чего складывается впечатление, что все пуски были успешными, но представить себе 100%-е попадание в цель абсолютно всех боеприпасов немыслимо;

эффективность в виде уничтожения цели заявлена на уровне выше 60%, хотя даже из представленной таблицы видно, что 31 цель из 71 была повреждена, то есть эффективность на самом деле ниже – порядка 57,7%;

как признаются сами пропагандисты, лучше всего "Ланцет" работал против гаубиц, якобы уничтожив 12 и 5 повредив, то есть бил он по неподвижным целям, значит, с поражением движущихся целей у оккупантов явные проблемы;

слабость самого боеприпаса, ведь россияне сами признают, что ни 1 из 7 якобы попавших под удар, танков ВСУ не был уничтожен, то есть защита украинских танков держит "Ланцет" даже сверху, где броня традиционно слабая;

данные о попытках атаковать "Ланцетами" танки говорят о слабой тактике их применения, ведь боевая часть дрона-камикадзе составляет всего 1-3 кг, чего никак не хватит для уничтожения танка, хотя и может повредить его. С таким слабым действием российский барражирующий боеприпас лучше подойдет для использования против легкобронированных целей.

О том, что представляет из себя хваленый "Ланцет" и почему появление иранских дронов говорит о провале рф в разработке собственных дронов-камикадзе, можно прочесть в материале "Телеграфа".