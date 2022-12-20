"Поддался угрозам россии": в США набросились на генсека ООН

Заместитель посла США в ООН высказался по поводу расследования поставок иранских дронов

Соединённые Штаты Америки обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он поддался российским угрозам и не отправил официальных лиц в Украину для должного расследования поставок иранских дронов россии.

Как пишет издание Reuters, рф отрицает, что ее войска использовали иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования происхождения беспилотников. При этом отмечается, что сам Иран признал, что передал кремлю некоторое количество БПЛА, но сказал, что они были отправлены до того, как россия начала полномасштабное вторжение.

В материале подчеркивается, что Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставка беспилотников иранского производства в рф нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая закрепляет ядерную сделку с Ираном. Вышеуказанные страны хотят, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для расследования.

"Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких шагов для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении", — заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященном резолюции по иранской ядерной сделке 2015 года.

Также Вуд высказал разочарование в том, что "Секретариат, вероятно поддавшись угрозам со стороны россии, не выполнил мандат на расследование, который дал ему этот Совбез".

При этом, ранее в докладе совету Гутерриш заявил, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено совету в установленном порядке. А когда ему задали вопрос о давлении, то генсек ответил, что обвинения Запада "рассматриваются в более широкой картине всего, что делает ООН в контексте войны, чтобы определить – следует ли направить официальных лиц в Киев".

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии могут развернуть производство иранских дронов, но это не так просто.

Также мы сообщали о том, что в МИД Украины рассказали, что ждет Тегеран, в случае продолжения поставок беспилотников рф