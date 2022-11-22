Последствия будут несопоставимы: Украина связалась с Ираном из-за помощи россии
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В МИД Украины рассказали, что ждет Тегеран, в случае продолжения поставок беспилотников рф.
Иранские эксперты провели встречу с украинскими специалистами, чтобы обсудить вопрос поставок Тегераном Москве военных дронов, которые используются в войне против Украины. О результатах встречи рассказал спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
По словам представителя дипломатического ведомства, украинская сторона на встрече с иранскими экспертами подчеркнула, что продолжение сотрудничества с рф повлечет за собой последствия, несопоставимые с возможной выгодой.
"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", — отметил Николенко.
По словам спикера МИД, Украина довела до сведения Ирана свою позицию.
Информация о том, что экспертная встреча должна состояться появилась, появилась накануне на сайте иранского информагентства IRNA. В сообщении говорилось, что Тегеран хочет устранить какие либо "недоразумения", связанные с поставками военных беспилотников рф. В Иране полагают, что проблему можно решить "путем продолжения совместного взаимодействия с Украиной".
Ранее мы писали, что Израиль может помешать россии получить иранские беспилотники. В связи с этим в москву была отправлена "нота протеста".
Также сообщалось, что иранские дроны могут начать производить в россии. Страны продвигаются к передаче проектов и компонентов, что позволит начать производство в течение нескольких месяцев.