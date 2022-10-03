росія використовує проти України іранський БПЛА Mohajer: чим він відрізняється від Shahed

Такий тип іранського БПЛА легше збити

Як відомо, зараз для України іранські безпілотники є проблемою — не так давно вони атакували Одесу, де сталася низка вибухів. Проте, і Збройними силами України такі дрони-камікадзе збивалися не один раз.

Згідно з останньою інформацією, Іран поставив росії два типи дронів — розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6 та дрон-камікадзе Shahed. Щодо Mohajer-6, то він призначений для розвідки та завдання ударів по цілях з повітря. Цей БПЛА здатен переносити до 4 одиниць зброї, тобто може нести корисне навантаження до 100 кг, при цьому сам він важить близько 600 кг.

В активі Mohajer-6 – бомби Qaem, чия орієнтовна дальність – до 20 км, але на практиці зазвичай не більше за 8 км, а також протитанкові ракети Almas. Їхня дальність – 8 км.

Конкретної інформації щодо використання російськими військами Mohajer-6 у відкритому доступі не так вже й багато. Невідомо, чи використовують вони їх лише як розвідувальні чи як ударні. Як мінімум, один такий безпілотник російська федерація вже втратила. Українські зенітники збили іранський БПЛА Mohajer-6 23 вересня.

Для Повітряних сил ЗСУ такий безпілотник має бути доволі легкою ціллю, адже дальність його зброї всього 8 км. Зокрема і для розрахунків ПЗРК це не важко, тому при протидії Mohajer-6 не треба вигадувати нічого нового.

Але, наприклад, ворог активно використовує БпЛА Shahed, як безпосередньо для знищення озброєння та військової техніки, так і для ударів по об’єктах інфраструктури. Ситуація щодо їхнього збиття також інакша. Вони гучні і їх легко виявити, але вони можуть літати надто низько і це ускладнює роботу для ППО.

Іранський беспілотник Mohajer-6

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українські війська знищили майже всі російські безпілотники, і вже стало відомо, як протидіяти іранським БПЛА.