Україна знищила практично всі російські безпілотники, на черзі — іранські

В "Аеророзвідці" підтвердили повне фіаско рф при використанні БПЛА "Орлан" і розказали, як боротися з "камікадзе"

Україна з початку війни майже повністю винищила всі російські безпілотні літальні апарати моделі "Орлан", які на фронті окупанти замінили іранськими коптерами. Втім, рф розробляла разом з Іраном ці БПЛА ще задовго до такого безпілотного фіаско в Україні.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник.

"Орланів" вже стільки назбивали, що фактично знищили їх всі фізично. Їх у росіян залишились хіба що одиниці. Ви ж пам'ятаєте, окупанти використовували вже і МНСні "Орлани". Тобто росія виймала вже все, що тільки можна було", — каже він.

За словами експерта, водночас дрони-камікадзе з Ірану росія "не те, що б вчора замовила — окупанти готувалися до масового використання іранських БПЛА дуже давно".

"Достовірно відомо, що саме в розробці цих коптерів спеціалісти з рф так само брали участь. Ті заводи, де їх виробляють, побудувати не тільки іранці. Це робилось спільно з росією. Суть в тому, що росіяни заздалегідь (а не те що вони вчора сказали, мовляв, "ой у нас нема "Орланів", а що нам ще купити, давайте придбаємо у іранців") вели технічну підготовку. Це було дерево, яке росіяни посадили давно, а зараз воно виросло", — розповів Юник.

Він додав, що характеристики апаратів з Ірану відомі українським військовим, проте наразі все ще залишається відритим питання ефективної боротьби з цим технологічним викликом для ЗСУ та цивільних.

"Зараз ми можемо їх тільки фізично збивати. Тобто, у нас ще немає засобів, як їм протидіяти в ефірі та як їх можна заглушити, — зазначає Юник. — Фактично, якщо ви вмієте заглушити дрон, то це можна зробити передчасно, навіть ще до того моменту, коли він прилетить до вас. Тобто можна поставити якийсь заслон, наприклад, перед містом, перед об'єктом. А цих можливостей у нас ще немає. Отже зараз ми можемо його фіксувати та збивати тільки вже у місці, де коптер хоче нас уразити. Самі розумієте, що в даному випадку все залежить від досвідченості українських військових, які це роблять. Але людський фактор завжди має місце. Відтак, ми і боїмося, що вражі апарати можуть нас десь вразити. В принципі, характеристики цих коптерів нам відомі плюс/мінус, але поки немає тих засобів, що 100%-во будуть їм протидіяти".

Нагадаємо, раніше Телеграф повідомляв, що під кінець 218-го дня повномасштабного вторгнення українські сили ППО "перервали політ" російських дронів-камікадзе, які намагалися атакувати Одеську та Миколаївську області.

Також ми інформували, що найближчим часом Україна може отримати від США систему ППО "Титан", яка стане надійним "щитом" від путінських дронів.