В России убеждены, что Штаты делают все возможное, чтобы "подавить" объективное формирование многополярного мира

Глава министерства иностранных дел россии сергей лавров, который в последнее время очень часто говорит о вероятности возобновления мирных переговоров, сделал очередное абсурдное заявление в адрес Вашингтона. В частности, по словам путинского приспешника, Соединенные Штаты Америки своим якобы доминированием (над Украиной — ред.) хотят спровоцировать наступление "конца истории", однако это невозможно.

Как пишут росСМИ, об этом он сказал во время рабочей встречи с руководителями прокремлевских изданий, отметив, что остановить формирование россией многополярного мира Штатам не удастся.

"Соединенные Штаты проводят политику, направленную на установление "конца истории" и их полного доминирования, но ход истории и формирование многополярного мира остановить невозможно", — заявил он.

Кроме того, вспомнив слова политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы о "конце истории" и установлении полного доминирования либеральной идеологии, представитель российского ведомства добавил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы "конец истории" состоялся не просто в работах политических аналитиков и политологов, но и в реальной жизни.

"Все, что мы видим сейчас в Европе в самом широком понимании, все, что мы видим на других континентах, где от каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям, не общаться с российскими представителями, — это все отражение той же попытки все-таки установить конец истории, установить окончательное, безвозвратное доминирование того золотого миллиарда", — добавил глава российского мид.

В то же время лавров объяснил, что российская сторона воспринимает такие "мощи" Вашингтона как антиисторические действия, призванные прекратить и "подавить" объективное формирование многополярного мира.

"Ход истории остановить невозможно, конца в истории не бывает и не будет, потому что человечество уже не раз проходило через попытки подчинить его со стороны той или иной силы, которая вознамерилась диктовать всем все и вся", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел рф сергей лавров после своих намеков на желание россии возобновить мирные переговоры с Украиной, оправдался, внезапно заявив, что Москва якобы никогда не просила Киев вернуться к диалогу.