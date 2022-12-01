лавров абсурдно оправдался из-за призывов вернуться к переговорам

Оказывается, россия "никогда не просила о переговорах с Украиной"

Министр иностранных дел россии сергей лавров, который в последнее время довольно часто намекает на желание российской стороны возобновить переговоры с Киевом, вновь высказался по этому поводу. В частности, кремлевский представитель заявил, что москва не просила Украину вернуться в переговорный процесс из рф, однако она готова выслушать и другую сторону.

"И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно", — передают росСМИ, ссылаясь на слова российского министра.

Кроме того, лавров в который раз вспомнил причастность Соединенных Штатов Америки к войне в Украине. По его словам, как Штаты, так и НАТО являются прямыми участниками российско-украинского конфликта.

Еще одной темой, которую поднял российский представитель, стали удары со стороны россии по украинской инфраструктуре. Он подчеркнул, что рф наносит удары исключительно по тем объектам, которые несут угрозу рф и якобы помогают убивать россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз объяснил свою позицию по возвращению Киева в переговорный процесс с россиянами. В частности, гарант отметил, что Украина может возобновить диалог с российской федерацией, однако только в случае, если агрессор придерживается всех требований украинской стороны.