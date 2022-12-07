лавров снова сделал громкое заявление о мирных переговорах

В Кремле хотят, чтобы учитывались их интересы при дипломатическом урегулировании "конфликта"

Вероятные переговоры Украины и россии насчет мирного окончания войны вновь находятся на слуху у многих. В среду, 7 декабря, дополнительных причин для обсуждения добавил и министр иностранных дел рф сергей лавров. Чиновник заявил, что в Кремле готовы обсуждать "серьезные предложения" насчет завершения войны в Украине. При этом он подчеркнул, что обязательно должны учитываться и российские интересы.

Больше деталей сообщают росСМИ. Заявление чиновника прозвучало во время проведения Международного форума "Примаковские чтения". Отметим, что это мероприятие имеет международный статус и заключается в проведении встреч экспертов по международным отношениям и мировой экономике.

лавров считает, что россия до сих пор имеет возможности выдвигать любые ультиматумы по отношению к Украине.

"Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований , конечно, мы будем готовы разговаривать", — отметил дипломат.

При этом уточнения насчет этих самых "требований" от главы российского МИД не последовало.

Интересно, что ровно неделю назад сам же сергей лавров утверждал, будто бы все заявления насчет готовности рф возобновить переговорный процесс с Киевом являются ложью. По его словам, Москва никого не просит о диалоге, но оставляет возможность "выслушать другую сторону".

"Телеграф" также писал, какого мнения о вероятном возобновлении переговоров с россии придерживается президент Владимир Зеленский.