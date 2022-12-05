"путин - не пациент": Зеленский ярко описал бесполезность переговоров с россией

Киев отклоняет любые призывы союзников относительно вероятности возвращения к диалогу с рф

Несмотря на призывы международных партнеров о необходимости возвращения Украины в переговорный процесс с россиянами, Киев пока такую вероятность исключает.

Такую информацию президент Украины Владимир Зеленский озвучил в своем интервью изданию Financial Times. По словам украинского лидера, интересы западных партнеров и Киева относительно возвращения к диалогу с россией могут разойтись, ведь украинцы против идти на компромиссы с агрессором из-за тысяч смертей, масштабных разрушений и военных преступлений москвы против мирного населения Украины.

Кроме того, некоторые из западных партнеров опасаются того, что желание Украины вернуть Крым может повлечь за собой опасную эскалацию президента россии владимира путина, в частности, и спровоцировать его на применение оружия массового поражения.

Зеленский отметил, что действительно слышит призывы о необходимости вернуться к переговорному процессу с россиянами, однако он их отклоняет.

"Мир — не врач с большим опытом, не врач путина, и путин — не пациент этого мира", — объяснил украинский гарант.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр иностранных дел россии сергей лавров, ранее часто намекавший на то, что россия хочет возобновить переговоры с Украиной, внезапно заявил, что москва не призвала Киев возобновить диалоги о мирном урегулировании вооруженного конфликта.