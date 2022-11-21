Зеленский подписал вредный для вступления в ЕС закон: чем это может обернуться

Из-за документа переговоры по вступлению в ЕС могут затянуться

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, посредством которого отменяется пожизненный финансовый мониторинг для политиков и высокопоставленных чиновников после их увольнения с должности, что может затянуть переговоры по вступлению в Евросоюз.

Как сообщают в Центре противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о законе №2736, в который попали вредные правки, поданные депутатами Григорием Мамкой из "ОПЗЖ" и Артуром Герасимовым из "ЕС".

Отмечается, что они заложили сокращение срока пребывания нардепов в статусе "национального публичного деятеля" до трех лет после увольнения с должности, хотя по международным стандартам они должны пребывать в этом статусе пожизненно.

Член правления ЦПК Елена Щербан отметила, что после того, как документ вступит в силу, государство и банки не смогут проводить усиленный финмониторинг после того, как нардепы перестанут таковыми быть.

"То есть, через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус", — отметила она.

Щербан добавила, что этот документ противоречит стандартам Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) и директивам ЕС. Более того, это было одно из семи требований для вступления Украины в Европейский Союз.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в свою очередь отметила, что такой шаг может пошатнуть доверие европейских партнеров и привести к затягиванию переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщалось ранее, в Украине недавно разгорелся скандал из-за назначения советника главы Херсонской ОВА. Им стал нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Стельмашенко, который ранее в течение двух лет помогал гауляйтеру Херсонской области владимиру сальдо.