Зеленский подписал вредный для вступления в ЕС закон: чем это может обернуться
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Из-за документа переговоры по вступлению в ЕС могут затянуться
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, посредством которого отменяется пожизненный финансовый мониторинг для политиков и высокопоставленных чиновников после их увольнения с должности, что может затянуть переговоры по вступлению в Евросоюз.
Как сообщают в Центре противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о законе №2736, в который попали вредные правки, поданные депутатами Григорием Мамкой из "ОПЗЖ" и Артуром Герасимовым из "ЕС".
Отмечается, что они заложили сокращение срока пребывания нардепов в статусе "национального публичного деятеля" до трех лет после увольнения с должности, хотя по международным стандартам они должны пребывать в этом статусе пожизненно.
Член правления ЦПК Елена Щербан отметила, что после того, как документ вступит в силу, государство и банки не смогут проводить усиленный финмониторинг после того, как нардепы перестанут таковыми быть.
"То есть, через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус", — отметила она.
Щербан добавила, что этот документ противоречит стандартам Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) и директивам ЕС. Более того, это было одно из семи требований для вступления Украины в Европейский Союз.
Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в свою очередь отметила, что такой шаг может пошатнуть доверие европейских партнеров и привести к затягиванию переговоров о вступлении в ЕС.
Как сообщалось ранее, в Украине недавно разгорелся скандал из-за назначения советника главы Херсонской ОВА. Им стал нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Стельмашенко, который ранее в течение двух лет помогал гауляйтеру Херсонской области владимиру сальдо.