Зеленський підписав "шкідливий" для вступу до ЄС закон: чим це може обернутися

Через документ переговори щодо вступу до ЄС можуть затягнутися

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за допомогою якого скасовується довічний фінансовий моніторинг для політиків та високопосадовців після їх звільнення з посади, що може затягнути переговори щодо вступу до Євросоюзу.

Як повідомляють у Центрі протидії корупції (ЦПК), йдеться про закон №2736, до якого потрапили шкідливі правки, подані депутатами Григорієм Мамкою з "ОПЗЖ" та Артуром Герасимовим з "ЄС".

Зазначається, що вони заклали скорочення терміну перебування нардепів у статусі "національного громадського діяча" до трьох років після звільнення з посади, хоча за міжнародними стандартами вони мають перебувати в цьому статусі довічно.

Член правління ЦПК Олена Щербан зазначила, що після того, як документ набуде чинності, держава та банки не зможуть проводити посилений фінмоніторинг після того, як нардепи перестануть бути такими.

"Тобто через три роки після звільнення колишні чиновники зможуть вільно використовувати надбані корупційні активи, зв’язки та фінансові злочини, в яких їм допомагатиме минулий статус", — зазначила вона.

Щербан додала, що цей документ суперечить стандартам Міжурядової комісії з фінансового моніторингу (FATF) та директивам ЄС. Мало того, це була одна із семи вимог для вступу України до Європейського Союзу.

Виконавчий директор ЦПК Дар’я Каленюк своєю чергою наголосила, що такий крок може похитнути довіру європейських партнерів та призвести до затягування переговорів щодо вступу до ЄС.

Як повідомлялося раніше, в Україні нещодавно спалахнув скандал через призначення радника голови Херсонської ОВА. Ним став нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Юрій Стельмашенко, який раніше протягом двох років допомагав гауляйтеру Херсонської області Володимиру Сальдо.