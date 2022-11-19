Новий гучний скандал: радником глави Херсонщини став депутат від ОПЗЖ і експомічник сальдо

Новоспечений політик міг співпрацювати із загарбниками

Народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа за життя) Юрія Стельмашенка обрали радником голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Як стало відомо з публікацій видання "Мост", посилаючись на власні джерела, Стельмашенка на цю посаду "поставили" з подачки шведського бізнесмена з проросійським минулим Карла Стурена. В обов'язки новоспеченого чиновника ОВА входить надання порад у сфері житлово-комунального господарства, хоча раніше він не мав досвіду роботи у таких відомствах. Станом на сьогоднішній день єдиним такого типу бекграундом депутата одіозної партії є керування комунальним підприємством "Гарантія", яке займалося прибиранням парків. Очолював він цю посаду близько 10 років тому.

Варто додати, що до вступу у ОПЗЖ Стельмашенко упродовж двох років був помічником горезвісного зрадника та поплічника росіян володимира сальдо, а згодом допомагав нардепу від БПП Віталію Чепинозі.

Колаборант сальдо та Стельмашенко

Інформацію щодо співпраці з колаборантами підтверджують і херсонські телеграм-канали, які повідомляють, що новий радник голови військової адміністрації Херсона перебував в окупації з росіянами, які його з якихось причин не чіпали.

Сам Стельмашенко на своїй сторінці у соцмережі вже встиг відреагувати на скандал, що розгорнувся навколо його призначення. За його словами, він виїхав з окупованого Херсона ще весною та одразу був мобілізований на службу до Збройних сил, де перебуває дотепер. Також він додав, що після звільнення міста він був відправлений до ВЦА, аби відновлювати пошкоджену в результаті обстрілів критичну інфраструктуру.

Стельмашенко наголосив, що тривалий час "волонтерив" у Херсоні, коли почалася війна, але, коли ситуація в місті погіршилася, забрав родину і виїхав з ними на підконтрольну Україні територію, де "одразу повідомив про це ЗСУ та пройшов поліграф".

"Стосовно ОПЗЖ, я один із перших в країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії, на національному рівні. Публічно осудили вторгнення. Хочу наголосити на, тому що зробили це в окупованому місті і за ці дії разом з колегами ми могли поїхати на "підвал". Але ні я, ні колеги не могли поступити по іншому…

…Якщо є факти, або публічні питання стосовно моєї поведінки як публічної особи, буду намагатись на них відповісти тут або у житті. Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю що ніколи не зраджував своїм принципам та Батьківщині", — йдеться в тексті публікації Стельмашенко.

Українці таким розвитком подій, зокрема призначенням представника забороненої в країні проросійської партії, дуже незадоволені, про що бурхливо заявляють у соцмережах. Більшість наголошує на тому, що ОПЗЖ-никам в Україні не місце і Стельмашенка потрібно зняти з посади у Херсоні якнайшвидше, адже він зрадник на рівні з сальдо та іншими херсонськими колаборантами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройним українським силам вдалося звільнити на Херсонському напрямку вже десятки населених пунктів, поки налякані росіяни відсиджуються на правому березі Дніпра, де вони повністю заблоковані, завдяки успішним позиціям українських військових.