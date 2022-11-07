Співзасновник партії "Демократична сокира", командир саперного підрозділу ЗСУ Юрій Гудименко вимагає ввести санкції проти депутатів з колишньої ОПЗЖ:

Трохи прийшов до тями після операції (більше восьми годин ювелірної роботи нейрохірургів, за що їм безмежна подяка) і повертаюся до того, що я можу і маю право робити як боєць і як громадянин.

Надсилаю до СБУ, РНБО і інших відповідних органів листи з вимогою негайно запровадити санкційний режим проти депутатів колишньої ОПЗЖ у парламенті. Всі ці шуфричі, суркіси, льовочкіни і так далі мають сидіти у тюрмах, їхнє майно має бути заарештоване, а правосуддя бути суворим і справедливим.

В Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів.

P.S. Позбавлення російського олігарха Григорішина власності у вигляді Запорізького трансформаторного заводу, як і вигнання Коломойського з Укрнафти підтримую в цілому, і підтримаю повністю, якщо у процесі не вспливуть підводні камені.

Джерело: пост Юрія Гудименка у соцмережі Фейсбук