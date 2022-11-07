Соучредитель партии "Демократический топор", командир саперного подразделения ВСУ Юрий Гудыменко требует ввести санкции против депутатов из бывшей ОПЗЖ:

Немного пришел в себя после операции (более восьми часов ювелирной работы нейрохирургов, за что им безграничная благодарность) и возвращаюсь к тому, что я могу и имею право делать как боец и как гражданин.

Шлю в СБУ, СНБО и другие соответствующие органы письма с требованием немедленно ввести санкционный режим против депутатов бывшей ОПЗЖ в парламенте. Все эти шуфричи, суркисы, левочкины и так далее должны сидеть в тюрьмах, их имущество должно быть арестовано, а правосудие быть суровым и справедливым.

В Украине не должно быть ничего российского, кроме могил оккупантов.

PS Лишение российского олигарха Григоришина собственности в виде Запорожского трансформаторного завода, как и изгнание Коломойского из Укрнафты, поддерживаю в целом, и поддержу полностью, если в процессе не всплывут подводные камни.

Источник: пост Юрия Гудыменко в соцсети Фейсбук