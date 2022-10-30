Политик и боец ВСУ в эксклюзивном интервью "Телеграфу" объяснил, почему нужно как можно скорее законно наказать депутатов-коллаборантов

Задержание почетного президента "Мотор Сичи" и миллиардера из Запорожья Вячеслава Богуслаева по подозрению в госизмене добавило нового перца в дискуссию об охоте на ведьм по-украински. То есть проведение в Украине системного массового очищения политических и экономических элит от "друзей путина". "Телеграф" уже писал о позиции отдельных нардепов из провластной фракции против коллаборантов-депутатов.

Впрочем, после громких заявлений о необходимости мощной люстрационной чистки (или, по крайней мере, проверки) отдельных нардепов или представителей пророссийских бизнес-кругов дела пока в основном продвигаются со скрипом. Едва ли не единственные в этом плане успешный "кейс медведчука" и обновленный санкционный список остаются пока определенными точечными исключениями из правил.

На местах же (областных, районных, поселковых советах и администрациях) климат еще более капризный. Отдельные откровенные предатели либо перекрасились, либо перешли в какой-то спящий режим, однако, кажется, порой не оставляют попыток снова плести всяческие интриги.

Но запрос общества на обновление элит никуда не исчезает, а наоборот. Так, на днях соучредитель партии "Демократическая сокира", командир саперного подразделения ВСУ Юрий Гудыменко, которого напомним тяжело ранили на Харьковщине, опубликовал резонансный пост о вялости с наказанием опзжшников и задал логичный вопрос: почему предатели всех мастей до сих пор не сидят в тюрьме.

"Телеграфу" удалось эксклюзивно пообщаться с политиком-фронтовиком и более подробно расспросить его о том, кто виноват и что же делать с коллаборантами. Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с Юрием Гудыменко. Полное видео предметного разговора с лидером "Демсокиры" смотрите ниже.

"Если мы не избавим депутатов от ОПЗЖ их денег, то они банально откупятся"

— Раньше вы пытались не трогать политику, потому что служите в ВСУ. Но, кажется, от наличия некоторых нардепов от ОПЗЖ в парламенте и местных советах вы не выдержали. Что случилось, что было последней каплей?

— На самом деле, все было очень просто: общался на днях с одним из телеканалов, было небольшое интервью. И мне журналистка задала вопрос, а что вы думаете относительно того, что партия ОПЗЖ запрещена, но ее депутаты собрались в Верховной Раде в депутатскую группу и почти под тем же названием спокойно работают. Она спросила, как я это объясняю, и я понял, что я никак себе это в принципе не могу объяснить. Более того, я понял, что я не могу объяснить это не только себе, но и не смогу это объяснить вообще никому.

И я бы никогда не смог бы как историк, условно, объяснить какому-то англичанину, скажем, своему коллеге историку, как так могло бы быть, что, например, в конце 1939 года или в начале 1940-го, когда уже идет Вторая мировая, если бы в британском парламенте сидела бы фракция полностью прогерманская и с людьми, которые годами, а иногда и десятилетиями рассказывали, что Гитлер молодец и с Германией надо дружить. И никто против них не предпринимал никаких действий.

Понял, что не смогу объяснить такое даже себе. И поэтому написал этот пост. Помню, когда еще не был ранен, когда был на активной службе, мы об этом говорили с ребятами, что когда это будет (настоящая люстрация, — Авт.), когда мы с этим закончим. Потому что не совсем понятно: как это так, что мы здесь пытаемся убить как можно больше россиян, а те, кто фактически помогал привести войну на нашу землю, спокойно сидят в парламенте, в местных советах. И как только закончится война, они же снова приступят к своему. Вот и все.

— Объясните, пожалуйста, какое ваше предложение относительно так сказать зачистки всех советов (от Верховной Рады до местных) законным способом?

— Сейчас говорю от себя, потому что у нас девять из пятнадцати человек политического совета (партия "Демсокира", — Авт.) на фронте. Политсовет не работает с первого дня Великой войны. Потому что мы решили, что не до политики сейчас (если так просто говорить). Моя позиция здесь очень проста: есть несколько законных путей, и они интереснее всего, использовались за последние месяцы.

Есть вариант лишения гражданства (и тот же Рабинович из ОПЗЖ был лишен гражданства). Статья четвертая Конституции говорит нам, что в Украине возможно только одно гражданство. А приобретение и лишение гражданства регламентируется Законом Украины, в котором говорится о том, что возможно лишить человека (гражданства, — Авт.), который нарушил эту ст.4 Конституции, и соответственно имеет два или три паспорта. Все мы понимаем, что у депутатов (кстати, не только от ОПЗЖ), а в целом у многих народных депутатов часто бывает больше одного паспорта. Думаю, что этот механизм (который уже был применен) можно продолжать использовать дальше.

Есть санкционный механизм. Санкции активно применялись с самого начала Великой войны. Думаю, что правильно было бы начать именно с санкций, ведь депутаты вообще редко бывают бедными, редко ищут деньги на хлеб. Соответственно, санкции должны быть первым номером в наших действиях, в действиях украинского государства. Поскольку если мы не избавим депутатов от ОПЗЖ их денег, то они банально откупятся, и на этом все закончится. Вот этого я допускать очень-очень не хотел бы.

Потому что все мы понимаем, что представляют собой украинские судьи, что из себя представляют украинские прокуроры (в большей части). Понятно, что небольшая (а иногда большая) сумма денег может им (властьимущим — Авт.) помочь сделать так, чтобы предатели Украины банально остались на свободе, со своим имуществом и так далее.

Итак, первый шаг это — санкции (арест имущества). Второй шаг гораздо длиннее, но необходим — это следствие, проверка их действий за последние годы, открытие уголовных производств. Соответственно, я уверен, для большинства из них будет статья 111 (Уголовного кодекса о госизмене, — Авт.), 111-1 статья (УК, о коллаборационизме, — Авт.), статья 111-2 (передача ресурсов стране-агрессору, — Авт.). То есть коллаборационизм, пособничество оккупантам, измена национальным интересам Украины. Потому вариантов очень много.

"Из этой войны должны выйти чистыми не только извне, но и изнутри"

— С каких политических сил нужно начинать обновленную люстрацию — ОПЗЖ, "Партии шария" — или со всех и сразу?

— Я знаю способности украинских силовых структур, поэтому не верю в одновременную работу по всем направлениям. Откровенно. Напротив, так, как рыба гниет с головы, то и надо начинать с этой головы. Начинать следует с Верховной Рады, потом переходить на областной уровень, тогда — на местный, подавая таким образом пример, как нужно делать. В действительности все банально: количество. То есть в Верховной Раде опзжшников около 30, а по всей стране и шариевцев, и опзжшников, и представителей "Нашего края" (как кандидаты на проверку) — их тысячи.

Так что одновременно с этим не справится ни одна силовая структура просто банально из-за их количества. Особенно если вспомнить, что судопроизводство и расследование очень тяжело протекают в стране, в которой постоянно идет война и большое количество людей ушло на фронт. В том числе – из силовых структур. Это будет очень долго. Но это нужно. Мы с этой войны должны выйти чистыми не только извне, но и изнутри. Иначе все начнется заново.

— Возвращаясь к теме украинских судов, в этой связи следующий вопрос: выдержит ли судебная система? Если судить условно Шуфрича/Левочкина, то они даже в украинских судах смогут обжаловать санкции, затягивать процессы или спамить судебные органы? Какой суд должен рассматривать такие дела – специальный или условно Печерский райсуд Киева?

— Говорить о судебной реформе либо слишком поздно, либо рано, потому что ее нужно было делать годы назад. Нужно было проводить ее до войны. Конечно, к этому вопросу мы вернемся после войны. Но как ее делать во время войны, если честно, я просто не представляю. Мне бы хотелось верить в чудеса, я видел чудеса на войне, но они, скажем так, не столь противоречили законам физики и логики. Поэтому пусть оно идет долго, но оно должно быть прозрачным перед обществом. Общество должно видеть, что все происходит по закону.

Давайте, называть вещи своими именами: никто не должен ничего придумывать. Это бл*ха муха ОПЗЖ, это Левочкин, Шуфрич и т.д. Там ничего не нужно придумывать. Надо просто поднять эфиры за последний год до войны. Там почти каждый эфир, где были депутаты от ОПЗЖ — это статья 111 идет напрямую. Не надо совершать никаких противозаконных действий, наоборот, все должно происходить по закону.

Знаю, что этот процесс будет длиться долго. Но надо относиться к этому, как (сейчас перейду на привычные мне за последние месяцы больничные сроки) к операции, после которой последует долгая реабилитация. То есть ты месяцами учишься жить без чего-то привычного. Это нужно. Это долго, это неприятно. Хочется, чтобы сразу после операции ты поднялся и побежал, но так не будет. Просто нам нужно понимать, что некоторые процессы будут продолжаться долго из-за того, что мы это запустили раньше.

Если бы мы вернулись в прошлое и той же ОПЗЖ или "Партии шария" на уровне какого-то Минюста сказали, что эта политсила не может получить регистрацию банально из-за того, что ее устав или заявления ее членов антиукраинские, то такой проблемы, наверное, и не было бы. Эти люди не смогли бы обратиться от этих партий в советы всех уровней. Но мы это упустили, мы это фактически позволили. Государство на тот момент такое терпело. Соответственно, у нас есть огромная запущенная проблема.

Ее нельзя будет вылечить за день или за два. Речь действительно будет идти о годах. Но отчасти в этом виноваты мы, а отчасти просто нужно понять, что мы не будем допускать каких-либо расправ, мы современная страна, мы не россия. Все должно быть по закону. А по закону, извините, будет долго.