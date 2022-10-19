Отдать государству, куму или врать – как российские олигархи спасают свой бизнес в Украине

На какие только ухищрения не идут российские олигархи чтобы спасти свой бизнес в Украине, часто успешно

Несмотря на продолжающуюся восьмой месяц агрессию рф против Украины, российский бизнес продолжает успешно зарабатывать на своей собственности в нашей стране. Прикрыть себя российские бизнесмены стараются разными способами – от игр с государством до обычного вранья

"Телеграф" разбирался какие же способы предпочитают российский бизнес и олигархи, чтобы продолжать свою деятельность в Украине.

Михаил Фридман – отдать все государству

"Альфа-Банк Украина" — дочерний банк российской "Альфа Групп", работающий в Украине с 1992 года, и входящий в ТОП-5 отечественных банков по размерам активов. Общий капитал банковского учреждения превышает 100 миллиардов гривен и это делает его одним из системообразующих банков страны.

Российское вторжение в Украину значительно усложнило жизнь владельцам банка – российским бизнесменам Андрею Косогову (владеет 40,96% акций), Михаилу Фридману (почти 32,86%) и Петру Авену (12,4%). При этом Фридман, самый богатый из троицы ($13,3 млрд), уже в первые дни осудил вторжение рф, что не спасло его от международных персональных санкций и ареста корпоративных прав "Альфа-Банк Украина".

Летом же вокруг Михаила Фридмана и Петра Авена возникла информационная шумиха – появилась информация о якобы получении ими украинского гражданства, чтобы избавиться от санкций, что было опровергнуто в Офисе президента.

Тогда же появилась информация о намерении олигархов откупиться от санкций, влив в "Альфа-Банк Украина" $1 млрд.

Уже 6 октября Офис Генпрокурора Украины сообщил об аресте 2 млрд грн и сообщено о подозрении бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка. По версии СМИ, речь шла именно об "Альфа-Банк Украина".

И вот уже с середины октября пошли разговоры, что "Альфа-Банк Украина" могут национализировать, причем на этом настаивает сам российский олигарх. Как сообщает "Интерфакс-Украина" в своем письме к новому главе НБУ Андрею Пышному, Фридман предлагает докапитализировать банк на $1 млрд, или передать его в собственность государству бесплатно.

Причем сделать эту инвестицию в миллиард долларов олигарх хочет за счет замороженных в Европе средств, то есть добиться снятия ареста со своих счетов в обмен на инвестиции в Украину.

Правда по версии РБК-Украина, Фридману могли просто пригрозить национализацией банка в рамках реализации принятого ВР, но пока не подписанного президентом законопроекта №8069, и он решил подать это как "жест доброй воли".

Отдать бизнес куму – опыт алюминиевого короля Олега Дерипаски

Российский олигарх Олег Дерипаска, владелец корпорации "Русский алюминий", поступил вероятно куда хитрее.

Так, Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) передало конфискованный у Дерипаски Глуховский карьер кварцитов (ГКК) в Сумской области в управление ЧАО "Бластко" украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Формально передача прошла законно – по результатам конкурса, правда всего с двумя участниками. Но конечным владельцем "Бластко", работающего с 2004 года, является харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Казалось бы, карьер добывавший сырье, направлявшееся в рф на предприятия военно-промышленного комплекса страны-оккупанта, нашел нового украинского управленца. На деле же по данным СМИ, Ярославского и Дерипаску связывают деловые и личные (они являются кумовьями) отношения еще с российского периода жизни Ярославского в 1990-х. В свое время именно украинский кум скупал для Дерипаски активы в Украине. Например — Николаевский глиноземный завод, поставлявший сырье для производства алюминия в россии.

Александр Ярославский

Таким образом, все выглядит как сделка между партнерами с возможным участием АРМА, по передаче собственности в явно нечужие для Дерипаски руки его бизнес-партнера и кума.

Можно просто врать – опыт "лужниковских"

Указанные выше способы можно назвать сравнительно тонкими, в отличии от поведения представителей бизнес-группы "Лужниковские", за которыми тянется криминальный шлейф как в рф так и в Украине со времен Максима Курочкина (он же Макс Бешеный).

Еще в 2000-х годах "лужниковские" приватизировали целый ряд украинских облэнерго, которые объединили в рамках нидерландской компании VS Energy. Правда часть из них они позднее продали, например, ДТЭК Рината Ахметова в 2019 году купил "Одесса-" и "Киевоблэнерго".

В итоге в настоящий момент "VS Energy" принадлежат 5 облэнерго в Ровно, Житомире, Кропивницком, Черновцах и Херсоне.

При этом в самой компании изо всех сил оспаривают какую бы то ни было связь с "прежними владельцами" в лице Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина и публикуют новый список владельцев с 2014 года и осуждают российскую агрессию.

Свою позицию компания регулярно подтверждает сообщениями в СМИ об уплачиваемых во время войны налогов на сумму в 1 млрд грн, и 68 млн грн благотворительной помощи.

По бумагам все выглядит вроде бы понятно и компанией владеют 5 иностранных граждан — граждане Латвийской Республики Виллис Дамбинс, Валтс Вигантс и Артурс Альбергс, а также граждане Федеративной Республики Германия Олег Сизерман и Марина Ярославская. Все они имеют равную долю – по 20%, в капитале нидерландской компании "ВС ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЕШНЛ Н.В.".

В то же время еще российские СМИ в лице "Новой газеты" утверждали, что двое из граждан Латвии — Виллис Дамбинс и Валтс Вигантс, являются доверенными лицами Александра Бабакова. Также они владеют его офшорными фирмами, о чем было указано в документах так называемого "Панамского архива".

С Евгением Гинером все еще проще – указанная как гражданка Германии Марина Ярославская, до отказа от российского гражданства в марте 2008 года, жила в Москве с дочерью Юлией, носившей фамилию Гинер. То есть она является женой и доверенным лицом российского олигарха.

Указ о лишении Ярославской гражданства рф Источник - Украинская правда

Оставшиеся же Артурс Альбергс и Олег Сизерман вероятно, являются доверенными лицами Михаила Воеводина, известного в Интерполу под кличкой Миша Лужнецкий.

Хотя ложь российского бизнеса о своем участии в капитале "VS Energy" видна невооруженным взглядом, почему-то всерьез компанией никто не занимается. И это особенно удивительно в свете последних ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры Украины, ведь ее часть напрямую принадлежит россиянам.