Российский олигарх хочет откупиться от санкций Запада и предлагает $1 млрд Украине - СМИ

Олигарх все отрицает и оспаривает снятие санкций в суде

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российский олигарх пытается откупиться от санкций Запада.

Речь идет о бизнесмене Михаиле Фридмане, передает The Wall Street Journal. Сообщается, что он для этого готов перевести $1 млрд в украинский банк "Альфа-банк", в котором он является соучредителем.

В США отметили, что Фридман, который попал под санкции Запада, хочет решить вопрос, сделав секретное предложение властям цивилизованных стран, финансирующих Украину. В МИД Великобритании заявили, что "не потворствуют уклонению от санкций", а Михаил отрицает, что предлагал "услугу за услугу".

Тем не менее еще в июне украинский "Альфа-банк" направил свое предложение в Национальный банк Украины. Председатель наблюдательного совета "Альфа-банка" Роман Шпек рассказал, что 1 млрд долларов из личного состояния Фридмана должны пойти на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. При этом Роман также отрицает, что целью предложения было ослабление санкций.

"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать каких-либо спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать миллиард долларов в Украину, чтобы получить что-то в другой стране. Я не считаю это (инициативу Фридмана) какой-то спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции", — заявил Шпек.

Добавим, что для перевода денег Фридману понадобится разрешение ЕС, а также Минфина США, хотя он не находится под американскими санкциями. США ввели ограничения против "Альфа-банка". Фридман оспаривает введенные против него санкции в Общем суде ЕС.

Напомним, Фридман раскритиковал полномасштабное вторжение рф в Украину еще в феврале. Тем не менее активы "Альфа-банка" были арестованы в Украине. Позднее стало известно, что Михаил хочет получить украинское гражданство. Эту информации прокомментировали в Офисе президента.