Вокруг системы Helsi разгорается серьезный скандал: при чем здесь "Киевстар" и российский олигарх Фридман

Граждан волнует слив персональных данных

Новость о том, что мобильный оператор "Киевстар", к которому причастен российский олигарх Михаил Фридман, выкупил контрольный пакет сервиса Helsi — провайдера электронной медицины в Украине, владеющего персональными данными миллионов украинцев, — не на шутку разозлила сеть.

Подробности сделки появились 16 августа на официальном сайте "Киевстар" под названием: "Киевстар и Helsi объединились и сделают цифровую медицину доступной для каждого украинца".

Мобильный оператор отметил, что их партнерство с Helsi – это инвестиция в развитие цифровой экосистемы здравоохранения Украины.

"Мы видим большой потенциал в развитии новых и существующих цифровых продуктов и делаем ставку на лидерство в индустрии eHealth. Киевстар стремится расширять бизнес и инвестировать в последующие три года значительную сумму в рамках данного партнерства, способствуя созданию новых рабочих мест и облегчая доступ к социально важным сервисам всем украинцам", – сообщил президент "Киевстар" Александр Комаров.

Примечательно, что руководство "Киевстар" прямо говорит о том, что создаст Наблюдательный совет Helsi, куда войдут представители менеджмента и Совета директоров мобильного оператора.

В сети вокруг этого вопроса разгорелась активная дискуссия. Некоторые пользователи были в шоке от того факта, что сервис Helsi оказался не государственным, ведь в нем хранятся данные 23 миллионов украинцев. А теперь его выкупил еще и "Киевстар", принадлежащий провайдеру Veon, связанному с попавшим под санкции США российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Примечательно, что Украина не вводила против Фридмана санкции, а сам россиянин якобы хотел получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес.

Helsi — крупнейшая медицинская информационная система Украины, появившаяся на рынке 6 лет назад. За это время ее пациентами стали 23 миллиона граждан. Кроме того, компания поставляет медицинскую информацию для 1300 государственных и частных клиник. Мобильное приложение Helsi установили 10 миллионов человек. А самой системой пользуется более 49 000 врачей по всей Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с целью завладения деньгами и персональными данными клиентов мошенники создали клон официального онлайн-магазина известной в Украине сети АЗС.