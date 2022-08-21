Довкола системи Helsi розгорається серйозний скандал: до чого тут "Київстар" та російський олігарх Фрідман

Громадян хвилює злив персональних даних

Новина про те, що мобільний оператор "Київстар", до якого має причетність російський олігарх Михайло Фрідман, викупив контрольний пакет сервісу Helsi — провайдер електронної медицини в Україні, який володіє персональними даними мільйонів українців, — не на жарт розлютила мережу.

Подробиці угоди з'явилися 16 серпня на офіційному сайті "Київстар" під заголовком: "Київстар та Helsi об’єдналися та зроблять цифрову медицину доступною для кожного українця".

Мобільний оператор зазначив, що їх партнерство з Helsi — це інвестиція у розбудову цифрової екосистеми охорони здоров'я України.

"Ми вбачаємо великий потенціал у розвитку нових та існуючих цифрових продуктів і робимо ставку на лідерство в індустрії eHealth. Київстар має на меті розширювати бізнес та інвестувати в наступні три роки значну суму в межах даного партнерства, сприяючи створенню нових робочих місць та полегшуючи доступ до соціально важливих сервісів всім українцям", – повідомив президент "Київстар" Олександр Комаров.

Примітно, що керівництво "Київстар" прямо говорить про те, що створить Наглядову раду Helsi, куди увійдуть представники менеджменту та Ради директорів мобільного оператора.

У мережі довкола цього питання розгорілася активна дискусія. Деякі користувачі були шоковані тим фактом, що сервіс Helsi виявився не державним, адже в ньому зберігаються дані 23 мільйонів українців. А тепер його викупив ще й "Київстар", який належить провайдеру Veon, пов'язаному з російським бізнесменом Михайлом Фрідманом, який потрапив під санкції США. Примітно, що Україна не вводила проти Фрідмана санкцій, а сам росіянин нібито хотів отримати громадянство України та перереєструвати свій бізнес.

Довідка: Helsi — найбільша медична інформаційна система України, яка з'явилася на ринку 6 років тому. За цей час її пацієнтами стали 23 мільйони громадян. Крім того, компанія постачає медичну інформацію для 1300 державних та приватних клінік. Мобільний додаток Helsi встановили 10 мільйонів осіб. А самою системою користуються понад 49 000 лікарів по всій Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з метою заволодіння грошима та персональними даними клієнтів шахраї створили клон офіційного онлайн-магазину відомої в Україні мережі АЗС.