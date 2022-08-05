Абітурієнтів просять нікому не давати дані свого кабінету вступника: виявлена курйозна обставина

Вступники почали скаржитись на батьків, які позбавляють їх можливості обрати для себе заклад освіти

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти і абітурієнтам, які 10 серпня завершать основну сесію Національного мультипредметного тесту, настає час подавати документи на вступ. І в Міністерстві освіти та науки звернулись до абітурієнтів із закликом, реєструвати електронний кабінет вступника виключно на власну поштову скриньку і нікому не давати дані для створення такого кабінету або логін та пароль від нього, навіть батькам.

Як повідомили у прес-службі міністерства, держпідприємство "Інфоресурс", яке забезпечує інформаційну кампанію для вступників почало отримувати численні однотипні скарги. Абітурієнти жаліються, що їхні родичі самі створюють для них цей кабінет і розсилають заяви на вступ на власний розсуд. При цьому самі вступники доступу до свого профілю не мають і ніяк не можуть вплинути на процес. Цим же, як виявилось, займаються і деякі приймальні комісії, які таким чином реєструють вступників у своєму закладі.

Абітурієнтам нагадали, які саме дані мають лишатись конфіденційними. Це:

логін та пароль від кабінету;

номер та PIN-код сертифіката НМТ (ЗНО);

серія та номер документа про освіту.

"Інколи це з'ясовується, коли всі можливі заяви на бюджет уже подані та зареєстровані в закладах освіти, тож змінити нічого не можна. У разі скасування таких заяв вступник втрачає право на їхнє повторне подання", — зазначили в МОН.

Абітурієнтам ще раз нагадали, що від вибору закладу освіти залежить майбутнє людини, тому обирати кожен має виключно самостійно. "Ваші рідні, друзі, працівники приймальних комісій можуть допомогти вам у створенні та роботі з кабінетом, але вони не повинні робити це замість вас", — закликали у міністерстві.

Як повідомляв "Телеграф", учасників як основної, так додаткової та спеціальної сесій НМТ попросили також ніде не розголошувати дату та час проведення іспиту.