Абитуриентов просят никому не давать данные своего кабинета поступающего: обнаружено курьезное обстоятельство

Поступающие начали жаловаться на родителей, которые лишают их возможности выбрать для себя учебное заведение

В Украине продолжается вступительная кампания в заведения высшего образования и абитуриентам, которые 10 августа завершат основную сессию Национального мультипредметного теста, наступает время подавать документы на поступление. И в Министерстве образования и науки обратились к абитуриентам с призывом, регистрировать электронный кабинет поступающего исключительно на свой почтовый ящик и никому не давать данные для создания такого кабинета или логин и пароль от него, даже родителям.

Как сообщили в пресс-службе министерства, госпредприятие "Инфоресурс", обеспечивающее информационную кампанию для поступающих, начало получать многочисленные однотипные жалобы. Абитуриенты жалуются, что их родственники сами создают для них этот кабинет и рассылают заявления на вступление по собственному усмотрению. При этом сами поступающие доступа к своему профилю не имеют и никак не могут повлиять на процесс. Этим же, как оказалось, занимаются и некоторые приемные комиссии, которые таким образом регистрируют поступающих в своем вузе.

Абитуриентам напомнили, какие именно данные должны оставаться конфиденциальными. Это:

логин и пароль от кабинета;

номер и PIN-код сертификата НМТ (ВНО);

серия и номер документа об образовании.

"Иногда это выясняется, когда все возможные заявления на бюджет уже поданы и зарегистрированы в учебных заведениях, поэтому изменить ничего нельзя. В случае отмены таких заявлений абитуриент теряет право на их повторную подачу", — отметили в МОН.

Абитуриентам еще раз напомнили, что от выбора учебного заведения зависит будущее человека, поэтому выбирать каждый должен исключительно самостоятельно. "Ваши родные, друзья, работники приемных комиссий могут помочь вам в создании и работе с кабинетом, но они не должны делать это вместо вас", — призвали в министерстве.

Как сообщал Телеграф, участников как основной, так дополнительной и специальной сессий НМТ попросили также нигде не разглашать дату и время проведения экзамена.