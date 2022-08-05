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Абитуриентов просят никому не давать данные своего кабинета поступающего: обнаружено курьезное обстоятельство

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Родители не стесняются делать выбор вуза за своих детей
Родители не стесняются делать выбор вуза за своих детей

Поступающие начали жаловаться на родителей, которые лишают их возможности выбрать для себя учебное заведение

В Украине продолжается вступительная кампания в заведения высшего образования и абитуриентам, которые 10 августа завершат основную сессию Национального мультипредметного теста, наступает время подавать документы на поступление. И в Министерстве образования и науки обратились к абитуриентам с призывом, регистрировать электронный кабинет поступающего исключительно на свой почтовый ящик и никому не давать данные для создания такого кабинета или логин и пароль от него, даже родителям.

Как сообщили в пресс-службе министерства, госпредприятие "Инфоресурс", обеспечивающее информационную кампанию для поступающих, начало получать многочисленные однотипные жалобы. Абитуриенты жалуются, что их родственники сами создают для них этот кабинет и рассылают заявления на вступление по собственному усмотрению. При этом сами поступающие доступа к своему профилю не имеют и никак не могут повлиять на процесс. Этим же, как оказалось, занимаются и некоторые приемные комиссии, которые таким образом регистрируют поступающих в своем вузе.

Абитуриентам напомнили, какие именно данные должны оставаться конфиденциальными. Это:

  • логин и пароль от кабинета;
  • номер и PIN-код сертификата НМТ (ВНО);
  • серия и номер документа об образовании.

"Иногда это выясняется, когда все возможные заявления на бюджет уже поданы и зарегистрированы в учебных заведениях, поэтому изменить ничего нельзя. В случае отмены таких заявлений абитуриент теряет право на их повторную подачу", — отметили в МОН.

Абитуриентам еще раз напомнили, что от выбора учебного заведения зависит будущее человека, поэтому выбирать каждый должен исключительно самостоятельно. "Ваши родные, друзья, работники приемных комиссий могут помочь вам в создании и работе с кабинетом, но они не должны делать это вместо вас", — призвали в министерстве.

Как сообщал Телеграф, участников как основной, так дополнительной и специальной сессий НМТ попросили также нигде не разглашать дату и время проведения экзамена.

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#Абитуриенты #Образование #Поступление в вуз