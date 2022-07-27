Упрощенное ЗНО в Украине: как и когда абитуриенты узнают результаты НМТ

Выносить черновики из пунктов, где будет проходить проверка знаний, категорически запрещено

Национальный мультипредметный тест (НМТ), который был введен в стране на замену уже привычного внешнего независимого оценивания (ВНО) из-за военной агрессии россии будет проходить в три разбитых по времени сессии. Проверку знаний абитуриентов будут осуществлять на компьютерах, поэтому общее количество баллов они смогут увидеть сразу же после завершения тестирования. Однако официальное подтверждение будущие студенты смогут получить только через 3-5 дней.

Соответствующую информацию обнародовал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью для издания "Зеркало недели". По его словам, поступающие смогут самостоятельно перевести полученные за тестирование баллы в 200-балльную шкалу, которую будут использовать при зачислении в высшие учебные заведения.

"Для этого нужно войти на сайт УЦОКО или МОН и посмотреть приложение 6 к Порядку приема. Так участник тестирования поймет, куда может поступить с этими результатами", — пояснил Бойко.

Читайте также: Категория Украина "Упрощенное ВНО": как проходить компьютерный мультитест Свои ответы участники теста должны не только ввести, но и должным образом сохранить

Кроме того, он добавил, что в этом году у абитуриентов забрали возможность подавать апелляции на результаты. В то же время, за ними оставили право подавать обжалование на саму процедуру. Это можно сделать, к примеру, когда кто-то будет списывать или мешать другому сдавать тест.

Также известно, что во время НМТ выпускники должны сдавать свои черновики после сдачи тестирования.

"Это не столько доказательство того, что участник тестирования выполнял задание самостоятельно, сколько попытки минимизировать риск, что кто-то перепишет задачу с экрана монитора и вынесет их из аудитории", – подытожил Директор УЦОКО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минобразования предоставили возможность тем, кто не успел подать документы, предоставить их позже в рамках специальной сессии.