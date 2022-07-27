Спрощене ЗНО в Україні: як та коли абітурієнти дізнаватимуться результати НМТ

Виносити чернетки із пунктів, де проходитиме перевірка знань, категорично заборонено

Національний мультипредметний тест (НМТ), який було введено в країні на заміну вже звичного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через військову агресію росії проходитиме у три розбиті по часі сесії. Перевірку знань абітурієнтів здійснюватимуть на комп'ютерах, тож загальну кількість балів вони зможуть побачити одразу по завершенню тестування. Проте офіційне підтвердження майбутні студенти матимуть змогу отримати лише через 3-5 днів.

Відповідну інформацію оприлюднив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю для видання "Дзеркало тижня". За його словами, вступники матимуть змогу самостійно перевести отримані за тестування бали у 200-бальну шкалу, яку використовуватимуть при зарахуванні до вищих навчальних закладів.

"Для цього треба увійти на сайт УЦОЯО або МОН і подивитися додаток 6 до Порядку прийому. Так учасник тестування зрозуміє, куди може вступити з цими результатами", – пояснив Бойко.

Читайте також: Категорія Україна "Спрощене ЗНО": як проходити комп’ютерний мультитест Свої відповіді учасники тесту мають не тільки ввести, але й належним чином зберегти

Крім того, він додав, цього року у абітурієнтів забрали можливість подавати апеляції на результати. Водночас за ними залишили право подавати оскарження на саму процедуру. Це можна зробити, до прикладу тоді, коли хтось списуватиме або заважатиме іншому складати тест.

Також відомо, що під час НМТ випускники повинні здавати свої чернетки після здачі тестування.

"Це не стільки доказ того, що учасник тестування виконував завдання самостійно, скільки намагання мінімізувати ризик, що хтось перепише завдання з екрана монітора і винесе їх з аудиторії", – підсумував Директор УЦОЯО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міносвіти надали можливість тим, хто не встиг подати документи, надати їх пізніше в рамках спеціальної сесії.