Останній шанс: у Міносвіти відкрили додаткові дати для реєстрації на НМТ

Потрібно пройти три етапи підтвердження

Через російське вторгнення українські школярі не можуть здати ЗНО у звичному форматі, його замінили національним мультипредметним тестом. Його випускники почали складати з 18 липня під час основної сесії. Але тим, хто не встиг подати документи, не варто впадати у відчай — запланована крім стандартної та додаткової ще й спеціальна сесія.

На сайті МОН опублікував календарний план сесії. Згідно з ним, ті, хто не зміг через військово-політичну ситуацію зареєструватися раніше, можуть це зробити з 12 по 15 серпня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Наприкінці серпня з 25 по 30 число необхідно визначитися з населеним пунктом, де користувач складатиме НМТ. Вже на початку осені з 5 по 7 вересня потрібно підтвердити намір взяти участь у тесті та також обрати населений пункт.

Спеціальна сесія мультитесту у серпні-вересні

Під час реєстрації потрібно створити реєстраційну картку, заповнити заяву, внести всі документи та надіслати їх до регіонального центру оцінки освіти, який зазначено у контрольно-інформаційному аркуші. Їх можна відправити як звичайною, так і електронною поштою.

Читайте також: Категорія Україна "Спрощене ЗНО": як проходити комп’ютерний мультитест Свої відповіді учасники тесту мають не тільки ввести, але й належним чином зберегти

Нагадаємо, НМТ школярі можуть здавати не лише в Україні, а й в інших країнах, куди евакуювалися через воєнні дії. Час початку тесту відрізняється від держави до держави. Інформація про місця і час тестування не розголошується у відкритому доступі з міркувань безпеки, а так само просять вчинити і тих, хто здає.