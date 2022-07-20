"Спрощене ЗНО": як проходити комп’ютерний мультитест

Свої відповіді учасники тесту мають не тільки ввести, але й належним чином зберегти

В Україні з 18 липня розпочалась кампанія складання Національного мультипредметного тесту, який цьогоріч заміняє абітурієнтам звичне ЗНО. Він відбувається у формі комп’ютерного тестування, а не письмового, тож має цілу низку особливостей.

Щоби учасники іспиту могли добре зорієнтуватись, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розробив детальну відеоінструкцію, як користуватись онлайн-платформою для складання НМТ. Її пропонують переглянути до початку тестування.

УЦОЯО повідомляє, що відповідним чином налаштовані комп’ютери чекатимуть на випускників шкіл в аудиторіях, де відбувається тестування. Щоби увійти до системи, необхідно буде скористатись логіном і паролем, вказаними у картці учасника НМТ, яку видасть старший інструктор.

Важливо пам’ятати, що тестувальна програма враховуватиме лише ті відповіді, які були належним чином збережені, а не просто вказані у відповідному вікні. Це робиться для того, щоби учень міг виправити себе, якщо випадково припуститься помилки. Якщо учень пропустить якісь завдання чи не збереже свої відповіді, перед завершенням тесту програма попередить про це і вкаже, у яких блоках знаходяться пропуски. Саме тому учасників НМТ просять уважно читати усі інструкції і не поспішати при складанні тесту. Тривалість іспиту становить рівно 2 години. Момент початку тестування учень визначає сам, натиснувши на відповідну кнопку.

Повідомляється, що попередні бали за тест учасники НМТ зможуть побачити одразу після завершення роботи. Вони не є остаточною оцінкою. Оцінка формується шляхом переведення балів у рейтингову шкалу 100-200 та перемноження результатів на певні коефіцієнти, що поширюються на кожного конкретного абітурієнта. Це можна зробити самостійно, або дочекатись офіційних результатів, які надійдуть в особистий кабінет учасника тестування.

Нагадаємо, УЦОЯО не публікує графік проведення НМТ і просить учасників тестування не ділитись цими відомостями з міркувань безпеки.