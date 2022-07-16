Мультитест-2022: коли відбудеться сесія і що потрібно знати перед складанням «спрощеного ЗНО»

Учнів просять не розголошувати час та місце проведення тестування задля власної ж безпеки

Для випускників українських шкіл з понеділка, 18 липня стартує основна сесія національного мультипредметного тесту – так званого "спрощеного ЗНО". Його формат якого цьогоріч змінили через війну. До НМТ входять такі предмети, як українська мова, математика та історія України – по 20 завдань на кожен предмет. В Українському центрі оцінювання якості освіти просять його учасників звернути увагу на всі нюанси проведення тестування, щоби пройти його успішно.

Всього сесій НМТ буде три. Вони проходитимуть виключно в очному форматі. Основна сесія триватиме з 18 липня до 10 серпня. Відомо, що на участь у ній зареєструвалось понад 206 тисяч випускників. Вони уже отримали запрошення на свою особисту інформаційну сторінку. Документ містить дату, час та місце проведення тесту. В УЦОЯО просять кожного сформувати це запрошення на особистій сторінці самостійно. Дуже бажано документ також роздрукувати і мати при собі під час іспиту.

Читайте також: Категорія Україна Мультитест для школярів: учасників НМТ просять не розголошувати одну важливу деталь Інформації про час та місця проведення тестування не буде ніде у публічному просторі

За правилами, допуск абітурієнтів до аудиторій почнеться за 30 хвилин до початку тесту і закінчиться за 10 хвилин до його старту. Тому важливо не спізнюватись і не прибувати впритул до часу початку. Щоби потрапити всередину, обов’язково буде пред’явити членам комісії документ, що посвідчує особу – в першу чергу йдеться про паспорт.

Тестування буде комп’ютерним. Система працюватиме із тими ж логіном та паролем, які учень використовує для входу на свою інформаційну сторінку.

Важливо: Центр не публікує графік проведення тестування та адреси центрів, де його складатимуть. Цю інформацію не оприлюднюють з міркувань безпеки і учнів просять також не викладати такі дані у відкритий доступ.

Учнів, які складатимуть НМТ за кордоном просять окремо звернути увагу, що час початку тесту в запрошенні вказаний за Києвом. Таблицю порівняння місцевого часу з київським УЦОЯО опублікував окремо, щоби кожен учасник тесту міг правильно зорієнтуватись.

Для тих, хто з поважних причин не зможе взяти участь у основній сесії НМТ, будуть організовані ще додаткова та спеціальна. Додаткова сесія пройде в період з 16 по 20 серпня, спеціальну призначили на 12-16 вересня. У них зможуть взяти участь, наприклад, абітурієнти з окупованих територій, які не змогли вчасно дістатись до центру проведення тестування.

Ще одна поважна причина – повітряна тривога. Якщо під час складання НМТ увімкнуться сирени, іспит буде зупинено. Якщо тривога виявиться нетривалою, абітурієнти повернуться до його складання, якщо ж затягнеться – іспит доведеться припинити і перенести на додаткову сесію. У разі, якщо учень провалить НМТ, шансу перескласти іспит у нього не буде.

Результати тестування кожен учень отримає на свою персональну сторінку.

Нагадаємо, цьогоріч НМТ не зможуть провести у областях, де тривають активні бойові дії.