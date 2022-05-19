Спрощене ЗНО в Україні: в яких областях не проводитимуть тестування
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Перевірка знань абітурієнтів проходитиме у три розбиті по часі сесії
В Україні нарешті визначилися зі списком областей та населених пунктів, де проводитимуть мультипредметне тестування (НМТ), яке цьогоріч замінюватиме зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
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Як повідомляють у пресцентрі Міністерства освіти і науки, перевірку знань абітурієнтів пройде у 20 українських областях. Точні адреси визначатимуть безпосередньо перед тестуванням в обласних військових адміністраціях, про що буде проінформовано додатково.
Де здати НМТ у 2022 році неможливо
- у Донецькій області;
- у Луганській області;
- у Харківській області;
- у Херсонській області;
- у Криму.
"Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування", – додають пресцентрі МОН.
Також у відомстві зазначають, що оприлюднювати перелік населених пунктів, де проводитиметься НМТ не поспішають з міркувань безпеки.
Детальніше дізнатися про те, де відбуватиметься тестування, випускники матимуть змогу на своїх інформаційних сторінках упродовж кількох тижнів з 20 травня по 7 червня.
У МОН також попередили, що абітурієнтам, освітянам та батькам найімовірніше доведеться діставатись до центрів тестування, адже безпекова ситуація може змінюватись, тому можливі і зміни в переліку населених пунктів, де проводитимуть тестування.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українські школярі відправляться на довготривалі літні канікули.