Упрощенное ЗНО в Украине: в каких областях не будут проводить тестирование

Проверка знаний абитуриентов будет проходить в три разбитых по времени сессии

В Украине наконец-то определились со списком областей и населенных пунктов, где будут проводить мультипредметное тестирование (НМТ), которое в этом году будет заменять внешнее независимое оценивание (чаще в повседневной речи используется украинский вариант — ЗНО).

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Как сообщают в пресс-центре Министерства образования и науки, проверку знаний абитуриентов пройдет в 20 украинских областях. Точные адреса будут определяться непосредственно перед тестированием в областных военных администрациях, о чем будут проинформированы дополнительно.

Где сдать НМТ в 2022 году невозможно

в Донецкой области;

в Луганской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области;

в Крыму.

"Участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессии тестирования", — добавляют в пресс-центре МОН.

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Также в ведомстве отмечают, что обнародовать перечень населенных пунктов, где будет проводиться НМТ, не спешат из соображений безопасности.

Подробнее узнать о том, где будет проходить тестирование, выпускники смогут на своих информационных страницах в течение нескольких недель с 20 мая по 7 июня.

В МОН также предупредили, что абитуриентам, педагогам и родителям, скорее всего, придется добираться до центров тестирования, ведь ситуация без опасности может меняться, поэтому возможны и изменения в перечне населенных пунктов, где будут проводить тестирование.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинские школьники отправятся на долгосрочные летние каникулы.