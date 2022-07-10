Скільки бюджетних місць запропонують абітурієнтам ВНЗ України у 2022 році: названо цифру

Українські університети продовжать роботу попри війну

Українці, які планують вступати у 2022 році до вищих навчальних закладів, уже готуються до складання мультитесту, такого собі спрощеного варіанту ЗНО. При цьому багато хто може розраховувати на навчання зі стипендією, адже війні не вдасться повністю змінити освітній процес у нашій країні. Усього для вступників цього року "припасено" 188 тисяч бюджетних місць.

Як передає портал "Освіта.ua", саме такий обсяг держзамовлення щодо бюджетних місць було затверджено українським Кабміном на 2022 рік. Зрозуміло, всі ці місця будуть розподілені між денною та заочною формою навчання, а також молодшими бакалаврами, бакалаврами та магістрами.

Загалом на вступ на денну форму під час цьогорічної вступної кампанії зможуть розраховувати майже 173 тисячі осіб. З цієї кількості понад 89 тисяч – це бюджетні місця для бакалаврів. Ще 38 тисяч – для молодших бакалаврів.

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Є держзамовлення і для охочих отримати кваліфікаційний рівень магістра: 49 524 місця — для людей, які закінчили бакалавратуру, 6 041 місце — для людей з повною середньою освітою.

Варто відзначити і вужчу категорію студентів: по всій Україні передбачено 4070 бюджетних місць для аспірантів та 423 — для докторантів.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, за допомогою якого сервісу можна підготуватися до здачі мультитесту, на основі якого буде проводитися вступ у 2022 році.