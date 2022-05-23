Підготовка до спрощеного ЗНО: для абітурієнтів запустили новий сервіс

Щоденне виконання тестових завдань із запропонованих тренувальних варіантів сприятиме ґрунтовній підготовці до мультитесту

В Україні стартував прийом заявок на реєстрацію у спрощеному мультипредметному тестуванні, яке у 2022 році ввели замість вже звичного ЗНО через військове вторгнення росії. Для того, щоб абітурієнти мали змогу перевірити свої знання самостійно, в країні розробили спеціальний сервіс для підготовки до проходження НМТ.

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Як вдалося дізнатися "Телеграфу", за допомогою відповідного сервісу майбутні студенти мають можливість пройти підготовку до тестування та побачити результати своїх знань під час дії вступної кампанії за ЦИМ посиланням.

Вказаний сервіс включає в себе сім тренувальних варіантів, складених відповідно до вимог цьогорічного мультипредметного тесту.

Абітурієнтам надана можливість тренуватися, перевіряючи та удосконалюючи свої знання чи не кожного дня під час опрацювання блоків мультитесту з таких предметів:

Спосіб проходження тестування на порталі дуже подібний до справжніх умов проведення НМТ. Форма надання відповідей також є аналогічною до реального тестування. Це дає змогу випускникам краще адаптуватися до визначної життєвої події.

Після того, як завдання будуть виконані в повному обсязі, учасники зможуть ознайомитися з правильними відповідями та опрацьовувати коментарі з поясненнями до наданих завдань, з якими у них виникли певні труднощі.

Окрім того, у підсумку виконання кожного блоку мультитесту автоматично визначатиметься тестовий і рейтинговий бал виконавця завдань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно зробити абітурієнтам, аби зареєструватися на участь у проходженні спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також нагадаємо, в яких областях цього року тестування (НМТ) не проводитимуть.