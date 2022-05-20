Почалася реєстрація на спрощене ЗНО-2022: що слід зробити для допуску до мультитесту

Підтвердження участі у НМТ затягнеться на кілька тижнів

У п’ятницю, 20 травня, в Україні стартував перший етап реєстрації на мультитест для випускників середньої школи, яким у 2022 році замінили звичне ЗНО. Щоб підтвердити своє бажання скласти іспит, варто заповнити спеціальну форму в особистому кабінеті учасника тестування.

Докладніше про це розповіли у пресслужбі УЦОЯО, передає "Телеграф".

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На цей раз навіть сама реєстрація на тестування займе не один тиждень. Вона поділена на два етапи:

20.05-07.06 - заповнення спецформи на ІНФОРМАЦІЙНІЙ СТОРІНЦІ ;

заповнення спецформи на 21.06-07.07 - вибір країни та міста, в якому учасник проходитиме іспит.

Починаючи з 20 травня кожен бажаючий пройти НМТ має подати заяву на особистій сторінці порталу ЗНО. Слід вказати країну чи регіон України, де планується складання тесту, свої ім’я та прізвище, а також вирішити простенький приклад для капчі (щоб система розпізнала вас як людину, а не робота).

Після цього потенційному абітурієнту прийде повідомлення, в якому буде зазначено, що пройдено перший етап підтвердження. Також людині нагадають про необхідність пройти другий етап.

Із 21 червня на тій же інформаційній сторінці (посилання вище) можна буде остаточно підтвердити населений пункт, де ви хочете проходити мультитест. Потім система дозволить підтвердженим учасникам НМТ отримати спеціальне запрошення-перепустку, де вам повідомлять дату, час та місце іспиту.

Слід зазначити, що під час війни не всі області України проводитимуть аналог зовнішнього незалежного оцінювання. Ми вже писали, у яких регіонах ця опція буде недоступною.

Також "Телеграф" розповідав більш докладно про мультитест та його особливості.