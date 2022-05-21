В Україні почали реєструвати на спрощене ЗНО: як абітурієнтам підтвердити участь
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У 2022 році абітурієнти вступатимуть до вищих навчальних закладів за спрощеною процедурою
З 20 травня в Україні розпочався перший етап підтвердження заявок на участь у спрощеному національному мультипредметному тесті (НМТ), який цього року через збройну агресію рф проводять замість зовнішнього незалежного оцінювання.
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Як повідомляють у пресцентрі Міністерства освіти і науки, для того, аби пройти тестування абітурієнтам потрібно до 7 червня заповнити спеціальні форми на інформаційній сторінці.
Інструкція для підтвердження участі в НМТ
- Із запропонованого на сайті переліку випускнику потрібно обрати країну або регіон України, де він проходитиме перевірку своїх знань;
- Заповнити свої анкетні дані — прізвище та ім'я;
- Полічити і ввести результат у вказану комірку, натиснувши на кнопку "Взяти участь у НМТ".
Після вищевказаних дій на інформаційній сторінці з'явиться повідомлення про те, що абітурієнт успішно пройшов перший етап підтвердження на участь у спрощеному тестуванні.
Що стосується випускників, які не матимуть змоги пройти підтвердження на участь з 20 травня до 7 червня, то вони не братимуть участь в основній сесії НМТ. Проте, зможуть це зробити під час другої сесії, підтвердження на які можна буде подати з 21 червня до 7 липня.
Варто наголосити, що можливість завантажити запрошення-перепустку, де вказуватиметься точне місце і час проведення тестування, з'явиться виключно після проходження двох етапів підтвердження участі на мультипредметному тесті.
Перепустки формуватимуть у розділі "Місце проведення".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що навчальний рік в Україні вже підходить до кінця, тож, згідно з наказом очільника МОН Сергія Шкарлета, школам дозволили самостійно обрати дату, коли учні зможуть піти на довготривалі літні канікули.